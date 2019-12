Biatlonistka Davidová skončila třetí v úvodním sprintu SP

Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila třetí v úvodním sprintu Světového poháru. Ve švédském Östersundu dnes nestačila je na Italku Dorotheu Wiererovou a Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou. Dvaadvacetiletou Češku po bezchybné, ale pomalejší střelbě dělilo od vítězství 11,9 sekundy.

Biatlonistka Markéta Davidová skončila třetí v úvodním sprintu Světového poháru. Ve švédském Östersundu dnes nestačila je na Italku Dorotheu Wiererovou a Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou. Dvaadvacetiletou Češku po bezchybné, ale pomalejší střelbě dělilo od vítězství 11,9 sekundy.

Pořadí sprintu mužů na SP v biatlonu v Östersundu:

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö 24:18,3 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -19,0 (1), 3. Jelisejev -19,9 (0), 4. Loginov (oba Rus.) -27,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -27,9 (2), 6. Kühn (Něm.) -28,7 (2), 7. Dale -29,4 (1), 8. Bjoentegaard (oba Nor.) -31,7 (1), 9. Eberhard (Rak.) -33,8 (2), 10. Ilijev (Bulh.) -36,0 (2), ...16. Krčmář -1:06,4 (0), 26. Václavík -1:29,1 (1), 36. Šlesingr -1:51,1 (0), 39. Štvrtecký -1:54,5 (2), 84. Moravec (všichni ČR) -2:56,5 (4).