Biatlonistka Davidová skončila třetí v úvodním sprintu SP

Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila třetí v úvodním sprintu Světového poháru. Ve švédském Östersundu dnes nestačila je na Italku Dorotheu Wiererovou a Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou. Dvaadvacetiletou Češku po bezchybné, ale pomalejší střelbě dělilo od vítězství 11,9 sekundy.

Davidové se dařilo už v sobotu ve smíšené štafetě a dnes od začátku bojovala o stupně vítězů. Po druhé střelecké položce měla druhý mezičas se ztrátou 3,7 sekundy na obhájkyni triumfu v SP Wiererovou, která jednou chybovala.

V závěrečném kole ale toto manko smazat nedokázala a navíc neodolala ataku dnes nejrychlejší běžkyně Röiselandové. "Byla jsem ráda, že jsem to dojela. Myslím, že jsem se trochu uhnala za Evčou (Kristejn Puskarčíkovou) první dvě kola. Dneska se mi nejelo vůbec dobře," řekla České televizi Davidová, která měla čtvrtý běžecký čas.

Byla ráda, že zvládla střelbu vestoje, kterou absolvovala po boku Puskarčíkové, s níž startovaly těsně po sobě. "Na tu stojku jsem se bála. Ještě jsem byla vedle Evči, která to tam hrozně šije. Říkala jsem si, že se nesmím nechat strhnout," líčila.

Davidová se dostala ve Světovém poháru na stupně vítězů popáté, čtyřikrát uspěla v minulé sezoně. Jejím nejlepším výsledkem je lednové vítězství ve sprintu z italské Anterselvy. "Je to druhý závod, ještě bych z toho nedělala závěry. Já bych byla strašně ráda, kdyby mě ta střelba podržela pokaždé," řekla.

Díky solidním běžeckým výkonům dnes bodovaly ještě devatenáctá Eva Kristejn Puskarčíková a třicátá Lucie Charvátová. První jmenovaná na střelnici dvakrát minula, ale pomohlo jí, že druhé kolo absolvovala s Davidovou. "Musím říct, že jsem byla mile překvapená, že jsem s ní dokázala jet. Makula mi hrozně pomohla. Mrzí mě ta dvojka (dvě chyby při střelbě). Je škoda, že když mi vyšel ten běh, že jsem nedala o něco málo míň," řekla.

Charvátová udělala dokonce tři chyby, ale desátý běžecký čas jí vynesl na konec třetí desítky. Na nejzkušenější člence týmu Veronice Vítkové se podepsaly letní dýchací problémy, kvůli kterým mohla pořádně začít trénovat až měsíc a půl před sezonou. S jednou chybou obsadila 45. pozici. "Ten závod byl hodně těžký. Bohužel na víc asi v tuhle chvíli není, bylo to trápení. Snažila jsem se pohlídat na začátku tempo, ale stejně ty síly na konci nebyly," poznamenala.

Daleko měla k bodům Jessica Jislová, která se dvěma chybami skončila v sedmé desítce.

Krčmář byl šestnáctý ve sprintu biatlonistů, vyhrál obhájce Bö

Stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář zahájil novou biatlonovou sezonu šestnáctým místem ve sprintu. Bodovali i další tři čeští reprezentanti Adam Václavík, Michal Šlesingr a Jakub Štvrtecký. První individuální závod v Östersundu ovládl král minulé sezony Johannes Thingnes Bö z Norska.

V náročných povětrnostních podmínkách se na střelnici poměrně hodně chybovalo, ale Krčmář na trestné kolo nemusel. Střílel však pomalu, vestoje rány odkládal a strávil na stavu 52 sekund. "Já jsem měl problém už na nástřelu, dneska jsem se s tím pral. Podvědomí zvolilo tuhle cestu, že si tam ty nuly pohlídám. Určitě jsem tam ztratil vteřinky, nebyla to optimální střelba v rytmu. Dneska to bylo oproti včerejšku nepříjemnější v tom, že přicházely poryvy," líčil Krčmář v České televizi. Na vítězného Böa, který měl jednu chybu, ztratil přes minutu.

S nulou absolvoval závod také zkušený Šlesingr, který měl ale až 88. běžecký čas a obsadil 36. příčku. "Od začátku to bylo takový nemastný, neslaný, nemohl jsem se do toho tempa vůbec probojovat. Hlavně ke konci závodu jsem se trošku na té trati trápil," řekl šestatřicetiletý biatlonista, pro kterého dnes začala rozlučková sezona.

S jednou chybou se před něj dostal i o jedenáct let mladší Václavík, který obsadil 26. příčku. První body ve Světovém poháru si připsal devětatřicátý Štvrtecký, který musel na dvě trestná kola.

Znovu se nedařilo Ondřeji Moravcovi. Vleže, kde selhal při sobotní smíšené štafetě, tentokrát udělal jednu chybu a další tři přidal na stojce. Umístil se až v deváté desítce pořadí. "Nebyly nejjednodušší podmínky, ale dalo se to střílet. Nedokázal jsem se s tím větrem nějak popasovat a zvládnout to. Takže tragédie," litoval.

Šestadvacetiletý suverén Johannes Bö zvítězil o devatenáct sekund před starším bratrem Tarjeiem. Na třetí příčku vynesla čistá střelba Rusa Matveje Jelisejeva. Sedminásobný vítěz SP Martin Fourcade dvakrát chyboval vestoje a zahájil sezonu pátým místem.

Pořadí sprintu na SP v biatlonu v Östersundu:

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö 24:18,3 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -19,0 (1), 3. Jelisejev -19,9 (0), 4. Loginov (oba Rus.) -27,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -27,9 (2), 6. Kühn (Něm.) -28,7 (2), 7. Dale -29,4 (1), 8. Bjoentegaard (oba Nor.) -31,7 (1), 9. Eberhard (Rak.) -33,8 (2), 10. Ilijev (Bulh.) -36,0 (2), ...16. Krčmář -1:06,4 (0), 26. Václavík -1:29,1 (1), 36. Šlesingr -1:51,1 (0), 39. Štvrtecký -1:54,5 (2), 84. Moravec (všichni ČR) -2:56,5 (4).

Ženy - sprint 7,5 km: 1. Wiererová (It.) 19:48,5 (1), 2. Olsbuová Röiselandová (Nor.) -8,6 (2), 3. Davidová (ČR) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -19,2 (0), 5. Perssonová (Švéd.) -21,6 (1), 6. Hermannová (Něm.) -22,1 (1), 7. Innerhoferová (Rak.) -37,3 (1), 8. Häckiová (Švýc.) -39,6 (2), 9. Aymonierová (Fr.) -40,0 (1), 10. Vita Semerenková (Ukr.) -41,1 (1), ...19. Puskarčíková -59,7 (2), 30. Charvátová -1:20,6 (3), 45. Vítková -1:42,1 (1), 65. Jislová (všechny ČR) -2:22,9 (2).