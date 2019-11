Biatlonistka Davidová nechce být nazývána českou jedničkou

Praha - Největší pozornost českých fanoušků biatlonu bude v nadcházející sezoně upřena na Markétu Davidovou. Dvaadvacetiletá závodnice stále nerada slyší, když je nazývána domácí jedničkou, ale očekává, že po výkonech z minulé sezony bude pod větším tlakem.

V uplynulé zimě objela Davidová poprvé celý Světový pohár a celkově v něm skončila na 21. místě. Především vyhrála sprint v Anterselvě, dějišti nadcházejícího mistrovství světa. Dostala se tak do pozice nejlepší české biatlonistky.

"Já se jako česká ženská jednička rozhodně necítím. Byla bych strašně ráda, kdyby se to v Česku přestalo říkat, protože to, myslím, necítí nikdo z nás, ať se to říká o komkoliv," zopakovala Davidová na tiskové konferenci před blížící se sezonou, co říkala už v zimě.

Vzhledem k výkonnostnímu vzestupu a dosaženým výkonům ale papírovou českou jedničkou je. V nové sezoně proto očekává, že bude pod větším drobnohledem. "Tlak, i sama na sebe, bude větší, ale nebude to nic, s čím by se nedalo pracovat," řekla.

V minulém ročníku seriálu SP ještě jezdila coby juniorka, tentokrát má před sebou první sezonu jako žena. "Nic se nemění. Ta minulá pro mě byla jiná, protože jsem objela poprvé celý svěťák. Teď si myslím, že se moc nezmění," prohlásila.

V reprezentaci je tak trochu symbolem obměny, kterou národní tým postupně prochází. Nemá ale dojem, že díky ní družstvo mládne. "Mně spíš přijde, že tam stárnu. Nemyslím to špatně, ale necítím se, že jsem v (kategorii) dospělých prvním rokem. Naopak mi přijde, že tam jsem sto let, a ono to tak není," řekla Davidová.

Vrcholem sezony bude šampionát v Anterselvě a hned po něm bude následovat Světový pohár v Novém Městě na Moravě. "Ježíš, to je ještě strašně daleko. Nestrašte, ještě nezačala sezona, tak k tomu ještě nemám žádný názor," uvedla. Případný úspěch na MS zatím řadí na stejnou úroveň jako v SP. "Moc medaile nerozlišuju, protože jsou pro mě pořád obrovským úspěchem. Nepřijde mi, že jsou v něčem jiné," uvedla.

Kariéru po minulé sezoně ukončilo několik hvězd. Mezi ně patří třeba Němka Laura Dahlmeierová či Běloruska Darja Domračevová. "Ale přibude spousta mladých soupeřek, takže to je asi prašť jako uhoď," řekla Davidová.

V přípravě se snažila udělat pokroky ve střelbě. V tréninku už je rychlejší. "A dokázala jsem střílet na jeden nádech. V závodech to zatím vidět nebylo, tak uvidíme, jak s tím půjde pracovat, až těch závodů budeme mít víc," řekla, že potřebuje získat zkušenosti. "Jistota se postupně stupňuje, je to o nastřílených závodech. Je třeba si vyzkoušet všechny podmínky, pak je člověk příště chytřejší."

Na mistrovství světa do Anterselvy se těší, protože v Itálii bývá většinou pěkné počasí. "Mám ráda, ale to asi všichni, když se závodí za sluníčka, než když je mlha jako v Oberhofu," podotkla. Problém nemá ani s vyšší nadmořskou výškou střediska. "Zatím mně úplně nevadí. Nevnímám to a nebojuju s tím," řekla.

Dál bude kombinovat biatlon se studiem. Po stánicích pokračuje na České zemědělské univerzitě a zvládla i přijímací zkoušky na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. "Jsem přihlášená, ale mám přerušeno, protože to s biatlonem nejde," podotkla. Studium musí začít do tří let, nejpozději tedy v roce 2022 po olympiádě v Pekingu, kdy by chtěla s biatlonem skončit. "Vychází to krásně, no," řekla s úsměvem.