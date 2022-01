Biatlonistka Davidová byla v Oberhofu jedenáctá ve sprintu, Krčmář třicátý

Oberhof (Německo) - Biatlonistka Markéta Davidová zahájila rok 2022 jedenáctým místem ve sprintu Světového poháru v Oberhofu. Jessica Jislová obsadila dvacátou příčku. Druhý sprint za sebou vyhrála vedoucí žena seriálu Nor Marte Olsbuová Röiselandová. V mužském závodě skončil Michal Krčmář třicátý. Zvítězil Rus Alexandr Loginov, který si připsal čtvrtý triumf v SP v kariéře.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová po čisté úvodní položce ztrácela jen 5,6 sekundy na vedoucí Rusku Kristinu Rezcovovou a mohla bojovat o vítězství. Vestoje ale udělala česká biatlonová jednička dvě chyby a vypadla z elitní desítky. "O těch ranách vím a naštvalo mě, že šly vedle. Vítr jsem trošku cítila, ale nemyslím si, že to bylo něco, z čeho bych musela dát za dva," řekla České televizi. Na vítězku ztratila 43,9 sekundy. V popředí ji udržel jedenáctý běžecký čas. "Běželo se mi dobře. Musím poděkovat servisu, protože jsem měla lyže, na kterých se dá závodit," pochvalovala si.

Jislová na výbornou předvánoční formu navázala jen na střelnici. Tam byla bezchybná, ale běžecky se trápila, takže skončila s více než minutovou ztrátou na konci druhé desítky. "Jelo se mi hrozně špatně, tak jsem si řekla, že si nemůžu přidávat práci a ještě přidávat trestné kolo," hledala důvody precizní střelby. Pořád se ještě nezbavila únavy z Le Grand-Bornand, kde se blýskla mimo jiné životním pátým místem v závodě s hromadným startem.

Žádná další Češka nebodovala Do nedělního stíhacího závodu se vedle Davidové s Jislovou kvalifikovala už jen Eva Puskarčíková, která se dvěma chybami ztratila více než dvě minuty a obsadila 55. příčku. Lucie Charvátová musela měnit lyže, protože vyjela na tréninkových, a po čtyřech trestných kolech obsadila 76. příčku. Tereza Vinklárková byla pětadevadesátá.

Olsbuová Röiselandová s jednou chybou vleže uhájila náskok 7,1 sekundy před Běloruskou Hannou Solovou a Francouzkou Julií Simonovou, které se podělily o druhou příčku.

V mužském závodě Krčmář při první položce čekal před druhou ranou, než pomine poryv větru. Vyplatilo se mu to. Vyčistil všechny terče, zatímco rychleji střílející favorit Johannes Thingnes Bö netrefil tři a pokazil si závod. Navzdory druhému nejrychlejšímu běhu skončil s celkově pěti chybami až osmadvacátý. I Krčmář pak vestoje dvakrát minul. "Mrzí mě ta pátá rána, tam jsem ji měl spíš odložit. Mohl jsem si s tím poradit líp," litoval. Nakonec uzavřel třetí desítku.

Bodoval ještě Adam Václavík, jenž po třech trestných kolech obsadil 36. příčku, což je jeho nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Do nedělního stíhacího závodu rovněž postoupil ze 42. místa Jakub Štvrtecký. Na střelnici si vedl z českých reprezentantů nejlépe Vítězslav Hornig, který udělal jen jednu chybu, ale vinou podprůměrného běhu i tak obsadil až 83. příčku. Ještě o deset míst za ním byl se třemi chybami Milan Žemlička.

Devětadvacetiletý Loginov za silného sněžení a proměnlivého větru minul jen jeden terč a rychlým závěrečným kolem se posunul ze třetího místa po druhé střelbě až do čela. Lídra Světového poháru Emiliena Jacquelina z Francie, který absolvoval dvě trestná kola, nechal za sebou o 6,5 sekundy. Třetí skončil Nor Sturla Holm Laegreid, který na vítěze ztratil 15 sekund.

V sobotu se v Oberhofu uskuteční smíšená štafeta a závod smíšených dvojic.

Muži (10 km): 1. Loginov (Rus.) 27:00,8 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -6,5 (2), 3. Laegreid (Nor.) -15,1 (1), 4. Kühn -18,6 (2), 5. Rees (oba Něm.) -20,2 (1), 6. Babikov (Rus.) -23,0 (0), 7. T. Bö (Nor.) -23,6 (3), 8. Serochvostov (Rus.) -25,8 (2), 9. Fillon Maillet (Fr.) -29,5, 10. Andersen (Nor.) -38,2 (1), ...30. Krčmář -1:24,5 (2), 36. Václavík -1:39,5 (3), 42. Štvrtecký -1:50,8 (3), 83. Hornig -3:25,2 (1), 93. Žemlička (všichni ČR) -3:55,4 (3).

Pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Jacquelin 425 b., 2. Fillon Maillet 401, 3. Christiansen (Nor.) 372, 4. Samuelsson (Švéd.) 371, 5. T. Bö 356, 6. Latypov (Rus.) 336, ...28. Krčmář 127, 67. Štvrtecký 14, 80. Václavík 80.

Ženy (7,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 23:30,1 min. (1), 2. Solová (Běl.) -7,1 (2) a Simonová (Fr.) -7,1 (1), 4. Alimbekavová (Běl.) -22,6 (2), 5. Tandrevoldová (Nor.) -23,1 (1), 6. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -26,3 (1), 7. Rezcovová (Rus.) -26,6 (2), 8. Ederová (Fin.) -28,4 (1), 9. H. Öbergová (Švéd.) -33,5 (2), 10. Wiererová (It.) -37,9 (1), 11. Davidová -43,9 (2), ...20. Jislová -1:12,1 (0), 55. Puskarčíková -2:04,1 (2), 76. Charvátová -2:48,1 (4), 95. Vinklárková (všechny ČR) -4:01,8 (3).

Pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Röiselandová 477, 2. E. Öbergová (Švéd.) 413, 3. Solová 374, 4. Alimbekavová 370, 5. H. Öbergová 350, 6. Hauserová (Rak.) 344, ...10. Davidová 257, 20. Jislová 178, 51. Puskarčíková 30, 61. Charvátová 21, 72. Vinklárková 12.