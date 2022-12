Biatlonistka Davidová byla v Hochfilzenu ve stíhačce třetí

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila třetí ve stíhacím závodu na Světovém poháru v Hochfilzenu a vybojovala druhé stupně vítězů za sebou. Pětadvacetiletá reprezentantka po čtvrtečním sprintu startovala ze druhé příčky, musela na dvě trestná kola, ale uhájila jedenáctou individuální medaili v seriálu a první ze stíhacích závodů. Vyhrála Francouzka Julia Simonová a nadále drží žlutý dres.

Davidová udělala obě chyby při první položce vestoje a třetí celkově. Po poslední střelbě odjížděla do závěrečného kola druhá za Simonovou, ale dostala se před ni ještě Ingrid Landmark Tandrevoldová z Norska.

"Moc si toho vážím. Každá medaile nebo umístění v top šesti je super," řekla České televizi Davidová, která poskočila v průběžném pořadí SP na páté místo. "Je to asi první stíhačka, kterou jsem dokázala udržet poté, co jsem startovala z dobrého místa," doplnila.

První body v sezoně získala Jessica Jislová díky 29. pozici se třemi trestnými koly. Lucie Charvátová minula pět terčů a dojela čtyřiačtyřicátá.

Simonová startovala jako třetí, vítězka sprintu Němka Denise Herrmannová-Wicková se propadla na pátou příčku. O vedení přišla po druhé položce, kde minula terč a do čela se dostaly Simonová s Davidovou.

Pro biatlonistku z Janova nad Nisou byla klíčová první položka vestoje, po dvou netrefených terčích se propadla na čtvrté místo. Vedení udržela navzdory chybě Simonová před Linn Perssonovou. "Nechala jsem se trochu rozhodit první (netrefenou) ranou a pak už jsem nebyla schopná odstřílet to ve svém klidu. Mrzí mě to, ale za dva není tak hrozné. Jen škoda, že to bylo takhle na jedné položce," hodnotila Davidová.

Šestadvacetiletá Simonová vybojovala šesté individuální vítězství v kariéře a druhé v sezoně. Davidová v závěru neudržela za sebou Tandrevodovou, bronz uhájila o 13 vteřin před Švédkou Elvirou Öbergovou. "Už mi došly síly. (Tandrevoldová) byla v posledním kole lepší. Je to bojovnice," dodala Davidová.

Do závodu dnes nenastoupila bývalá běžkyně na lyžích Slovinka Anamarija Lampičová, jež překvapila ve sprintu pátým místem a startovala by se ztrátou 35 vteřin.

Program v Hochfilzenu bude pokračovat od 13:40 štafetou mužů.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Simonová (Fr.) 29:56,7 (1 tr. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -19,6 (1), 3. Davidová (ČR) -28,1 (2), 4. E. Öbergová (Švéd.) -41,4 (3), 5. Herrmannová-Wicková (Něm.) -42,7 (3), 6. Perssonová (Švéd.) -46,0 (2), ...29. Jislová -3:20,6 (3), 44. Charvátová (obě ČR) -4:25,5 (5).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 21 závodů): 1. Simonová 310, 2. Tandrevoldová 245, 3. Vittozziová (It.) 242, 4. Herrmannová-Wicková 240, 5. Davidová 226, 6. E. Öbergová 221, ...47. Voborníková 19, 52. Jislová 12, 60. Václavíková 2.