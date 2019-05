Biatlonistka Dahlmeierová ukončila v 25 letech kariéru

Berlín - Německá biatlonistka Laura Dahlmeierová ukončila v 25 letech kariéru. Sedminásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka to oznámila na svém webu. Jedna z nejlepších biatlonistek posledních let zvažovala tento krok od loňských OH v Pchjongčchangu.

"Tohle rozhodnutí nebylo snadné a zrálo ve mně delší dobu. Cítím, že teď je k němu ten správný čas," napsala Dahlmeierová. "Jsem ve stavu, kdy už nemám žádné konkrétní cíle," dodala vítězka 20 závodů Světového poháru, jehož celkové pořadí v sezoně 2016/17 ovládla.

Na MS 2017 v Hochfilzenu Dahlmeierová získala rekordních pět zlatých medailí, pouze ve sprintu ji porazila Gabriela Koukalová. První individuální titul vybojovala ve stíhacím závodě o rok dříve v Oslu, z MS má kromě sedmi zlatých ještě tři stříbrné medaile a pět bronzových. Z her v Pchjongčchangu si odvezla dvě zlaté a jeden bronz.

Rodačka z Garmisch-Partenkirchenu rozhodnutím napodobila slavnou krajanku Magdalenu Neunerovou, která v roce 2012 také ukončila kariéru v 25 letech.