Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Lucie Charvátová startovala s oblíbeným lichým číslem a mezi vločkami sněhu se prodrala k nejlepšímu výkonu za rok a tři čtvrtě. Ve sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě musela jen na dvě trestná kola, obsadila 29. místo a v cíli se usmívala.

"Jsem moc nadšená," radovala se Charvátová z bodované příčky poprvé od loňského března. "No, to je krásné. Navíc to vyšlo do třicítky, takže jsem moc spokojená. Je to pro mě takový skoro dárek k Vánocům," zářila biatlonistka.

V této sezoně přitom Charvátová skončila třikrát za osmdesátkou a nic nenasvědčovalo, že přišla změna oproti minulé zimě, v které kvůli špatné výkonnosti vypadla z reprezentace a přišla o únorové olympijské hry. Tentokrát ale na střelnici chybovala jen dvakrát a v běhu patřila k nejlepší třetině startovního pole.

Výsledek ji nadchl i proto, že se povedl před českým obecenstvem. "O to víc si ho cením, protože je to tady doma před fanoušky v Novém Městě. I s tím, že ty podmínky jsou tady hodně náročné," komentovala sněžení.

Přemýšlela, proč se jí závod povedl zrovna ve Vysočina Areně. "Moc jsem se těšila, protože přes to léto mě biatlon začal znovu bavit. Každý závod v sezoně jsem si zatím užila. Jenom v těch výsledcích to nebylo znát. Jsem ráda, že to klaplo dneska. Je to asi celkovou spokojeností, kterou v biatlonu zase mám," řekla.

Navíc poslechla trenéra Egila Gjellanda. Nor šel po čtvrtečním sprintu mužů do hotelu pěšky a své české svěřenkyně pak motivoval. "Říkal, že si to musíme užít. Že lidi přijeli kvůli nám, mají nás strašně rádi. I když takový ten český fanoušek je někdy negativní fanoušek, snažil se nás naladit na pozitivní vlnu, že nám tady ti lidi fandí. A že si to máme užít. Tak jsem se držela jeho slov," řekla Charvátová.

Nedokázala odhadnout, jestli výkon ve sprintu znamená obrat k lepšímu. "Nevím, jak dlouho tyhle vlny mohou trvat. Je pravda, že ke mně než se nějaká změna dostane, tak to poměrně trvá. Snad se to zvedá a chvilku se to udrží," poznamenala. Třeba se milovnice zimních podmínek ještě někdy přiblíží ke svému maximu, kterým je páté místo ze sprintu v rakouském Hochfilzenu před třemi lety.