Biatlonistka Charvátová se ve stíhačce propadla na 30. místo

Ruhpolding (Německo) - Biatlonistka Lucie Charvátová vinou šesti chyb na střelnici klesla ve stíhacím závodě Světového poháru v Ruhpoldingu z 15. místa na 30. příčku. Ondřej Moravec se naopak díky bezchybné střelbě posunul ze 30. na 18. místo. O tři příčky za ním skončil Michal Krčmář, který s jednou chybou poskočil o 17 míst. Vítězné hattricky v Ruhpoldingu zkompletovali Francouz Martin Fourcade a Norka Tiril Eckhoffová.

Pětatřicetiletý Moravec skončil třicátý ve čtvrtečním sprintu a měl nejvýhodnější pozici z českých reprezentantů. Díky přesné mušce se posouval kupředu, i když na trati nepatřil k nejrychlejším. Krčmář s ním po dvou nulách vleže přijížděl na první střelbu, ale pak jednou minul a nakonec obsadil 21. místo. Nedařilo se Jakubu Štvrteckému, který se kvůli pěti chybám propadl z 31. příčky na 45. místo.

Sedminásobný vítěz SP Fourcade od začátku roku dokonale využívá absence Nora Johannese Thingnese Böa, jenž s manželkou očekává narození potomka. V roce 2020 vyhrál všechny čtyři individuální závody. V Ruhpoldingu navázal na těsnou výhru ze sprintu. Rozhodl při třetí položce, kdy byl neomylný, zatímco jeho krajan a největší konkurent Quentin Fillon-Maillet jednou minul. Vedení potvrdil závěrečnou nulou a v tomto kole SP společně se štafetovým úspěchem zaznamenal třetí triumf.

Mezi ženami má stejnou bilanci Eckhoffová, která ve stíhačce předvedla sólový závod a půlminutový náskok po vítězství ve sprintu navýšila na 46,3 sekundy. Devětadvacetiletá Norka po dvou nulách vleže navýšila náskok na téměř minutu, i když neběžela tak rychle jako obvykle. Na první stojce sice minula jeden terč, ale pořád vedla o více než půlminutu a závěrečnou nulou svou dominanci potvrdila. V posledním kole hodně zvolnila, přesto vyhrála i třetí stíhačku sezony. V boji o velký křišťálový glóbus navýšila vedení před italskou obhájkyní titulu Dorotheou Wiererovou, která dnes skončila dvacátá.

Poprvé v sezoně se dostala na stupně vítězů Slovenka Paulina Fialková, která se posunula z páté příčky na druhou pozici. Třetí skončila Švédka Hanna Öbergová.

Charvátová po nezdarech reprezentačních kolegyň ve středečním sprintu postoupila do stíhačky jako jediná Češka. Po střeleckém kolapsu v páteční štafetě si dnes pokazila závod hned při úvodní střelbě, po které musela na tři trestná kola a klesla na 46. místo.

Pak přidala další tři chyby, ale nulou při závěrečné stojce se vrátila na bodované pozice. V závěrečném kole zabojovala a díky druhému běžeckému času těsně za Němkou Denise Herrmannovou se posunula o pět míst na konec třetí desítky.

Biatlonisté se nyní přesunou do slovinské Pokljuky, kde se příští týden uskuteční další kolo Světového poháru. Začne ve čtvrtek vytrvalostním závodem mužů.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Eckhoffová (Nor.) 34:08,7 (1 tr. okruh), 2. P. Fialková (SR) -46,3 (2), 3. H. Öbergová -55,1 (2), 4. Skottheimová -57,3 (1), 5. Perssonová (všechny Švéd.) -1:02,6 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -1:11,8 (3), 7. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:12,1 (2), 8. Vita Semerenková (Ukr.) -1:13,1 (0), 9. Röiselandová (Nor.) -1:38,5 (3), 10. Dunkleeová (USA) -1:39,7 (3), ...30. Charvátová (ČR) -2:42,9 (6).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 24 závodů): 1. Eckhoffová 501, 2. Wiererová (It.) 459, 3. H. Öbergová 342, 4. Tandrevoldová (Nor.) 341, 5. Simonová (Fr.) 339, 6. Herrmannová 333, ...14. Davidová 227, 23. Charvátová 155, 32. Kristejn Puskarčíková 133, 54. Jislová (všechny ČR) 40.

Muži - stíhací závod 12,5 km: 1. M. Fourcade 31:26,8 (0 tr. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -17,6 (1), 3. Christiansen (Nor.) -46,0 (1), 4. Desthieux (Fr.) -46,1 (1), 5. Doll (Něm.) -52,2 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:04,9 (3), 7. T. Bö (Nor.) -1:05,4 (1), 8. Guigonnat (Fr.) -1:06,4 (1), 9. Dale (Nor.) -1:07,4 (1), 10. Loginov (Rus.) -1:08,7 (2), ...18. Moravec -1:59,2 (0), 21. Krčmář -2:26,6 (1), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -3:51,6 (5).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 507, 2. Fillon Maillet 436, 3. Desthieux 435, 4. T. Bö 391, 5. Loginov 390, 6. Jacquelin 380, ...22. Krčmář 168, 27. Moravec 226, 44. Štvrtecký 58, 64. Václavík 19, 68. Šlesingr 12, 72. Krupčík (všichni ČR) 7.

14:30 stíhací závod 12,5 km muži.