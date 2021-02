Biatlonistka Charvátová se chystala na MS podobně jako loni

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonistka Lucie Charvátová zvolila před mistrovstvím světa obdobný model přípravy jako loni, kdy pak získala šokující bronzovou medaili ve sprintu. Znovu se po posledním Světovém poháru nevracela do Česka a zůstala ve vyšší nadmořské výšce, tentokrát v Anterselvě. Teď je už společně s českým týmem ve slovinské Pokljuce, kde ve středu začne světový šampionát.

Pokljuka patří stejně jako Anterselva, která hostila loňské MS, k výše položeným areálům. To byl jeden z důvodů, proč Charvátová zůstala v Anterselvě, kde bylo poslední kolo SP před MS. "Aklimatizace ve větší nadmořské výšce u mě trvá déle, protože můj hemoglobin je na spodní hranici průměru populace. S výškou většinou bojuju, takže si myslím, že čím déle v ní strávím, tím lépe se asimiluju," uvedla na svazovém webu.

Loni bezprostředně před MS trénovala v Ridnaun a osvědčilo se to. "Nejsem žádný experimentátor, věřím zaběhnutým věcem. Doufám, že by to z hlediska fyzické/běžecké stránky mohlo opět zafungovat," řekla osmadvacetiletá biatlonistka, která se v této sezoně hodně potýká se střelbou. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v tomto ročníku SP je 24. místo ze sprintu v Hochfilzenu.

V Anterselvě trénovalo více týmů, což Charvátové jako osamocené Češce přineslo komplikace. Pomoc našla u Američanů. "Rozpis na střelnici byl takový, že na mě dopoledne nevyšel střelecký stav. Říkala jsem si, že Američané jsou nejvíc friendly, tak jsem sebrala veškerou svou odvahu, zahodila stud a šla se jich zeptat, jestli s nimi můžu nastřelit," vyprávěla. S americkým týmem pak ještě absolvovala rychlejší trénink na běžkách.

V Itálii zůstala i Eva Puskarčíková, která ale pobývala v Livignu. Většina výpravy se začátkem tohoto týdne přesouvala do Pokljuky z Jablonce nad Nisou. Nyní už jsou v dějišti šampionátu všichni včetně čerstvého vicemistra Evropy ve stíhacím závodě Michala Krčmáře.

Prvním závodem MS bude ve středu 10. února smíšená štafeta, v níž loni Češi skončili překvapivě třetí.