Biatlonistka Charvátová byla ráda, že nepřišel uragán

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Každým závodem se biatlonistka Lucie Charvátová v Novém Městě na Moravě lepší. Před týdnem dojela na Vysočině sedmnáctá a patnáctá, dnes skončila ve sprintu desátá.

Za výkonem loňské bronzové medailistky ve sprintu z mistrovství světa je vydařená střelba. Vleže mířila přesně a po stojce absolvovala jen jedno trestné kolo. "V trénincích se zlepšuju, tak jsem si i v ležce věřila, že to musí být nula. Je to blbé takhle říct, protože na tréninkách teď střílím vleže jen nuly. A vestoje jsem ráda, že jsem to udržela, takže střelecká jistota se konečně dostavila," pochvalovala si.

Ještě při nástřelu ale měla obavy. Celý den silně foukalo a ani na závod nebyla předpověď dobrá. "Měl být uragán a nakonec žádný uragán nebyl. Střelnice byla krásná klidná, takže jsem ráda, že to takhle vyšlo," oddechla si Charvátová.

Před týdnem si při stíhačce opakovala slova písničky Ready or not (Připraven, nebo ne) skupiny The Fugees, tentokrát si před střelbou vstoje pobrukovala text Close your eyes, make a wish (Zavři oči, něco si přej), která hrála před startem v buňce. "Nezavřela jsem oči, ale docela dobře jsem se připravila a šla střílet s klidem," uvedla.

Trošku jí ale zatrnulo. Když vyndala při stojce vystřílený zásobník z malorážky, tak jí spadl na zem. "Nechala jsem ho tam a pak jsem si uvědomila, že nevím přesně, co říkají pravidla. Jestli se něco může zanechat na podložce. To mě trošičku znervóznělo. Trošku jsem nad tím přemýšlela, ale pak jsem si říkala, že není čas ztrácet čas, že musím jet. Ale říkala jsem si, jsem tu přece doma, tak mi to snad odpustí a nebudu mít u jména hvězdičku. Se mnou to není jednoduché, to se ví," smála se.

Charvátová rychle střílela a do desítky se dostala i díky patnáctému běžeckému času. "První kolo jsem přepálila a další dvě jsem pak trpěla, co jsem mohla. Ani technicky jsem nebyla úplně silná, protože trať nebyla všude úplně stejná. Občas byl led a občas to bylo hlubší, takže tam jsem si s tím nedokázala technicky úplně dobře poradit. O to víc mi to bralo sil," řekla Charvátová.

Všechny čtyři Češky ve sprintu střílely stejně - vleže za nula a vestoje za jedna. Markéta Davidová skončila o místo za Charvátovou a bodovaly i Jessica Jislová a Eva Puskarčíková. "Škoda, že to nebyly všechno nuly, to bychom byly radši, ale tohle taky bereme. Jsem za nás všechny ráda," řekla Davidová.

Charvátová i Davidová startovaly až v závěru pole čítajícího 104 biatlonistek. "Kvůli větru a hlavně se předpokládalo, že to bude přimrzat, že se bude ochlazovat. Úplně nemyslím, že by se to nějak šíleně měnilo, ale vítr ustal," řekla Davidová.

Obě Češky vyrazily na trať v době, kdy byly favoritky v cíli. "Start vzadu vyžaduje trochu jiný typ rozcvičení a může přijít i nějaká nervozita, protože už jsem na trati byla sama," řekla Charvátová. "Není to tak dávno, kdy jsem tahle čísla měla normálně. Přijdu si, že jsem na to zvyklá. Jsem přizpůsobivá," konstatovala Davidová.

Závod ovládla Norka Tiril Eckhoffová, která vyhrála šest sprintů za sebou. "Jede na vítězné vlně a jak dřív měla výkyvy, tak je přestala úplně mít. Asi dozrála v závodnici, kterou bude těžké porážet," řekla Davidová o norské suverénce.