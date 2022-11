Biatlonisté zahájí v Kontiolahti novou sezonu Světového poháru

Kontiolahti (Finsko) - Vytrvalostním závodem mužů začne v úterý ve finském Kontiolahti nová sezona Světového poháru biatlonistů, ženy půjdou do akce o den později. Hlavní českou nadějí je Markéta Davidová, jež v této disciplíně obhajuje malý křišťálový glóbus a může vylepšit celkové desáté místo z minulého ročníku. Na startu chybí zdravotně indisponovaná obhájkyně titulu Marte Olsbuová Röiselandová z Norska či vyloučení ruští a běloruští závodníci. Mužský trůn bude hájit Francouz Quentin Fillon Maillet.

Pětadvacetiletá Davidová přehodnotila myšlenky na konec kariéry a může zopakovat loňský počin ze švédského Östersundu, kde úvodní závod sezony vyhrála. "V Kontiolahti je to těžké. Už jsem zjistila, co nás čeká a je to docela drsný start," řekla česká biatlonistka novinářům. "Před dvěma lety jsme tam také začínaly, takže tušíme, do čeho jdeme," doplnila Davidová.

Biatlonistka z Janova nad Nisou ukázala formu v přípravném závodě ve švédském Idre, kde skončila devátá. Před sezonou změnila značku lyží. "Markéta vykazuje výkonnost nejvyšší úrovně. V jejím podání se máme na co těšit," uvedl šéftrenér Ondřej Rybář.

V Kontiolahti se představí i Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Eliška Václavíková a Tereza Voborníková. "Jessica ukázala, že když se bude trefovat, může být vysoko. Terka je juniorská mistryně světa. V dospělých to sice nebude tak jednoduché, přesto čekáme, že holky doplní a utvoří základ štafety," podotkl Rybář.

Vedle Olsbuové-Röiselandové chybí i její krajanka a předloňská vítězka SP Tiril Eckhoffová. Také ona prodělala covid-19, dlouho pociťovala následky a dosud není zdravotně v pořádku. Kvůli válce na Ukrajině vyloučila Mezinárodní biatlonová unie (IBU) závodníky z Ruska a Běloruska. Vedle štafet tak do individuálních závodů nezasáhne sedmá žena minulého SP Dzinara Alimbekavová.

"Snížené konkurence bych se nebála. Určitě se objeví jiná jména, která budou hrát prim," řekla Davidová. Favoritkami jsou švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, Němka Denise Herrmannová nebo Francouzka Anais Chevalierová- Bouchetová.

V omlazeném mužském týmu by měl být hlavním českým tahounem stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Michal Krčmář. Ve Finsku se představí také Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Jonáš Mareček. Do role trenéra se vrátil po čtyřech letech Michael Málek, novým střeleckým koučem je olympijský vítěz ve sportovní střelbě Matthew Emmons.

"U mužů je řada medailistů z juniorských šampionátů. Kluci už vloni ukázali potenciál, Mikuláš Karlík atakoval medaile na olympiádě, ale nechal to na střelbě. Tým je silný a do budoucna v něm vidím velký potenciál," řekl Rybář.

Na trůn se bude chtít vrátit trojnásobný šampion Johannes Thingnes Bö z Norska. Fillona Mailleta by rád sesadil také naposledy třetí Švéd Sebastian Samuelsson

Změnil se bodovací systém SP. Vítězové vytrvalostních a stíhacích závodů, sprintů i závodů s hromadným startem získají nově 90 bodů místo 60. Zvětší se také rozdíl v přidělených bodech mezi prvními pěti místy. Dosud činil šest bodů mezi vítězem, druhým i třetím v pořadí (60 - 54 - 48), nyní to bude po 15 bodech. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým bude nově deset bodů místo pěti.

IBU zrušila rovněž škrtání dvou nejhorších umístění v ročníku a do Světového poháru už se nebudou započítávat výsledky z mistrovství světa. Světový šampionát se uskuteční od 8. do 19. února v Oberhofu, hned po něm následuje SP v Novém Městě na Moravě (2. - 5. března).

"Konkrétní cíle nikdy neříkám. Chceme ale závodit co nejlépe. Netěší nás být daleko od pódia. Máme závodníky na to, abychom přinejmenším stupně vítězů atakovali," prohlásil Rybář.

Úterní vytrvalostní závod mužů odstartuje ve 13:15.

ivp ura