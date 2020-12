Biatlonisté vzpomínali, jak se na MS mohli radovat s fanoušky

Praha - Smíšená biatlonová štafeta díky bronzové medaili z mistrovství světa ovládla týmové hodnocení v anketě Sportovec roku a při té příležitosti dnes členové kvarteta vzpomínali, jak v italské Anterselvě mohli 13. února oslavit úspěch s fanoušky. Byla to tehdy jedna z posledních příležitostí, kdy to ještě šlo. Pandemie koronaviru pak změnila svět a teď se většina sportovních akcí odehrává bez diváků.

Před více než deseti měsíci se v Anterselvě závodilo před nabitými ochozy. "Je to nádherná vzpomínka. Myslím si, že to byl relativně nečekaný bronz, papíroví favoriti jsme nebyli. Ty plný tribuny, to byla nádhera, ta atmosféra je tam skvělá. Člověk na to určitě nikdy nezapomene," zasnil se při online tiskové konferenci Ondřej Moravec, pro kterého to byla devátá medaile z MS a OH.

Úspěch v oblíbené destinaci vyhlášené hezkým počasím si jasně vybavila i Markéta Davidová. "Hlavně si vzpomínám, jak jsme s Evičkou (Puskarčíkovou) čekaly na kluky a běžely jsme za nimi. Tohle jsou vzpomínky, které mám hrozně ráda, budou na furt," uvedla.

Stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář tehdy ve skvěle rozjetém závodě finišoval a nechtěl to parťákům pokazit. "Nikdy jsem nezažil takový stres jako na poslední položce. Tady to nebylo to jenom o mně. O to příjemnější bylo, když jsem odjel ze střelnice. Byli tam na vyhlášení čeští fanoušci, ještě jsme si plácali. To byla ještě doba OK," vzpomínal.

Realita profesionálního sportu se změnila. Už začátkem března v Novém Městě na Moravě se závod Světového poháru konal bez diváků a v obdobných podmínkách se pokračuje dál nejen v biatlonu. "Nikoho asi netěší, že nejsou fanoušci. Já jsem člověk, který si rád po sezoně zajde na fotbal, na hokej, beru to jako relax. To mně vadí asi ještě víc než to, že nejsou fanoušci na našich závodech," posteskl si Krčmář.

Českému kvartetu bronzový úspěch přinesl triumf mezi kolektivy v tradiční anketě. Těsně předstihli fotbalovou reprezentaci. "Já už jsem v této anketě jednou byl. Třebaže jsme vyhráli, tak jsme Sportovce roku nikdy nevyhráli. Můžeme být na sebe hrdí, že jsme to dokázali takhle jako kolektiv," radoval se Moravec. V roce 2015 zlatá biatlonová smíšená štafeta z MS nestačila v anketě na vítězky tenisového Fed Cupu.

Po dlouhých týdnech v "bublině", kde strávili první čtyři kola Světového poháru, se biatlonisté vrátili domů, ale dlouho se nezdrží. Krčmář s Davidovou vyrazí 28. prosince na exhibici v Ruhpoldingu. Moravec chtěl lyžovat doma, ale to nevyjde. "Tak se 27. prosince chystám zpátky do Rakouska. V Čechách není ani vločka. Pak pojedu rovnou do Oberhofu na svěťák," plánoval.

V německém Oberhofu se uskuteční další dvě kola Světového poháru. Prvními závody budou 8. ledna sprinty.