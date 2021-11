Biatlonisté vzhlíží k olympijské sezoně, jednu medaili z Pekingu přivezou

Praha - Biatlonisté by rádi navázali na předchozí olympijské hry a do třetice přivezli medaili. Největší nadějí pro nadcházející sezonu a zápolení pod pěti kruhy v Pekingu je mistryně světa Markéta Davidová a mezi muži Michal Krčmář, stříbrný muž ze sprintu v Pchjongčchangu 2018. Jednu medaili Češi určitě přivezou, podle šéfa svazu Jiřího Hamzy by měly ženy po sedmi letech dostat bronz za diskvalifikaci Rusek ze štafety v Soči 2014.

"Vzhlížíme k olympijské sezoně, ale s pokorou," řekl Hamza na tiskové konferenci. "Je jasný, že když jsme ze dvou olympiád dovezli medaili, tak jakákoliv, byť jedna, bude z mé strany považována za úspěch. Já věřím, že bude, a je jedno, kdo ji získá," prohlásil Hamza.

Na olympiádě v Soči vybojovali čeští biatlonisté pět cenných kovů - tři stříbra a dva bronzy, ke kterým přibude zmíněný dodatečný bronz za štafetu žen. O čtyři roky později slavili dvě individuální medaile - vedle stříbrného Krčmáře dosáhla ve sprintu na bronz Veronika Vítková.

Před letošní olympiádou v Pekingu nechce Hamza na závodníky vytvářet tlak, že musí na stupně vítězů vystoupit. "Nechceme se svazovat. Přespřílišný tlak na úspěch není dobrej. Máme výborný trenérský tým, výborný závodníky a uvidíme, co tenhle koktejl namíchá. Věřím, že až se vrátíme z olympiády, tak budeme spokojeni. Nadějí máme hodně," uvedl Hamza.

Biatlonový svaz znovu vypsal vlastní prémie za umístění na olympiádě, a to až do osmého místa. Za zlato vyplatí 1,2 milionu korun, za stříbro 600 tisíc a za bronz pět set tisíc korun. "Nastavili jsme to velkoryse. Chtěli jsme vyslat signál, že si to zaprvé můžeme dovolit a chceme ocenit jejich dřinu. Proč nezaplatit za úspěch, když přinese profit celému biatlonu," řekl Hamza.

Dodatečný bronz za štafetu žen v Soči, kterou tvořily Eva Puskarčíková, Jitka Landová, Gabriela Soukalová a Veronika Vítková, by měly Češky dostat v Pekingu. O diskvalifikaci Rusek kvůli dopingu se přitom rozhodlo už v roce 2017, ale řešilo se jejich odvolání. "Kauza je dořešená. To je bezvadná zpráva, jedna medaile je po sedmi letech na cestě," konstatoval Hamza.

Sezonu bude stejně jako tu minulou ovlivňovat koronavirus. Během Světového poháru i na olympiádě v Číně budou výrazná omezení. "Co si jedině můžeme přát, aby sportovci zůstali zdraví a mohli za regulérních podmínek odzávodit celou sezonu," pronesl Hamza.

Samotní trenéři a závodníci před sezonou litují, že kvůli covidu dosud neměli možnost startovat na olympijských tratích v horách u Pekingu. "Nebyla pruba, to je nezvyklé," řekl trenér mužů Ondřej Rybář. Překvapený byl z minima informací, které z Číny biatlonisté o tratích a střelnici mají. "Z toho jsme zklamán, máme profil tratí, ale čekal bych profesionálnější přístup," podotkl.

Světová šampionka z vytrvalostního závodu Davidová si z neznalosti olympijského areálu hlavu nedělá. "Nebyla jsem na tratích ani na minulé olympiádě a neřekla bych, že byla nějaká nevýhoda. Jsme na tom všichni stejně, musíme bojovat," řekla a Krčmář doplnil: "Kdybych nad tím přemýšlel, akorát bych si tím zbytečně zatěžoval hlavu. Prostě přijedeme a čas před závody maximálně využijeme, abychom se adaptovali. Máme to stejný a tak to bude."

Po minulé zimě byl pro biatlonisty tématem i servis. Příprava lyží totiž občas haprovala. "Ne se vším jsme byli spokojeni, ale ne že bychom někoho vyhazovali. Ale chceme se posunout dál," řekl Rybář a pokračoval: "Přišli dva noví kluci, jeden Slovák se zkušenostmi ze Světového poháru, druhý je bývalý lyžař. Máme tak sedm servisáků, i jednu dívku, z kterých pojede pět na Světový pohár a dva na IBU Cup. Tým se sžívá na sněhu a nominaci odkryjeme, až se rozjedeme po štacích."