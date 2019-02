Praha - Na závěrečnou přípravu před mistrovstvím světa dnes odletěli čeští biatlonisté. Na vrchol sezony ve švédském Östersundu doladí většina z desítky nominovaných formu v norském středisku Os. Jen Ondřej Moravec se vrátil z mistrovství Evropy v Bělorusku domů, kde bude trénovat individuálně.

Z Prahy odletěla největší česká hvězda sezony Markéta Davidová, která dorazila na letiště poslední, a s ní Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík a Michal Šlesingr. Z evropského šampionátu v Raubiči se přesunuli do dějiště závěrečné přípravy Jakub Štvrtecký, Lucie Charvátová a Jessica Jislová.

Středisko Os doporučila norská dvojice trenérů působících u českého týmu, kouč žen Egil Gjelland a asistent u mužů Anders Bratli. "Egil říkal, že tohle středisko před dvěma lety rekonstruovali. Je tam třicetistavová střelnice, ubytování přímo na stadionu a jídlo kousek vedle," řekl kouč mužů Zdeněk Vítek na webu svazu.

Reprezentanti středisko Os neznali. "Nic moc nevím, asi jen to, že je to domácí středisko Tory Bergerové, a to je asi všechno," uvedla dvaadvacetiletá Davidová. "Jsem zvědavý, a jestli jsem našel i na předpovědi správnou lokaci, i počasí vypadá dobře," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář.

"Nepídila jsem se po tom. Je dobré, že bydlíme na stadionu a všechno máme blízko. Do Östersundu to jsou pak čtyři hodiny, takže nemusíme nikde dlouho cestovat," řekla Vítková, bronzová z loňských her v Pchjongčchangu.

Po návratu ze Světových pohárů v mrazivé Kanadě a poté v USA měli Krčmář i Vítková zdravotní problémy. "Necítil jsem se úplně fit, ale není to nic extra zásadní, jen taková rýmička," řekl Krčmář. Zato Vítková dva dny strávila v posteli. "Antibiotika jsem neměla, podchytili jsme to včas. V pátek jsem měla zvýšenou teplotu, ale naštěstí to nevylezlo nahoru. Jen mě lehce bolelo v krku a byla rýma," uvedla Vítková.

Oba proto měli před závěrečnou přípravou a šampionátem společné přání. "Zůstat zdravotně v pořádku," shodli se. Letošní vítězka jednoho závodu SP Davidová přesun z Ameriky zvládla. "Byla jsem asi dva dny ve škole a snažila se odpočívat, ale moc to nejde. Je to tak krátká doba doma a všichni toho tolik chtějí," řekla.

Šestici biatlonistů vyzvednou trenéři, kteří jeli s lyžemi auty, na letišti v Oslu a přesunou se do Osu. Tam budou trénovat do příštího pondělí, kdy odjedou do Östersundu. Mistrovství světa začne 7. března závodem smíšených štafet.