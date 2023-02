Biatlonisté ve štafetě na MS dlouho vedli, nakonec byli čtvrtí, ženy dojely sedmé

Oberhof (Německo) - Biatlonisté Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček skončili na mistrovství světa čtvrtí ve štafetě, v níž dlouho vedli. Čeští reprezentanti doplatili v náročných větrných podmínkách na dvě trestná kola finišmana Marečka. Zvítězila Francie před Norskem a Švédskem. Na stupně vítězů ztratila česká čtveřice 25 sekund. Biatlonistky Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová dojely ve štafetě na mistrovství světa v Oberhofu sedmé.

Norský finišman Johannes Thingnes Bö doběhl téměř 39 sekund za Quentinem Fillonem Mailletem a rekordní šesté zlaté medaile na jednom mistrovství světa se zatím nedočkal. Nepomohla mu ani závěrečná bezchybná střelbě vestoje, kterou zvládl za 15,9 sekundy. Ještě jeden pokus bude mít v neděli v závodě s hromadným startem.

Češi vbíhali do závěrečného úseku jako první o více než deset vteřin před Francií. Dvaadvacetiletý Mareček se ale při střelbě vleže nevypořádal s větrnými poryvy a po dvou trestných kolech se propadl na čtvrté místo. Na stejné pozici závod také dokončil.

"V tom větru jsem to nezvládl. Cvakal jsem dvakrát doleva, ale bylo to málo. Pak už jsem se v tom trochu ztratil. Mrzí mě, že jsem to nezvládl," řekl České televizi Mareček.

Čeští muži ve štafetách na mistrovství světa na medaili stále čekají. Čtvrtí byli i před čtyřmi lety v Östersundu. Naposledy Češi získali cenný kov v týmových závodech před třemi lety, kdy skončili ve smíšené štafetě v Anterselvě třetí. "Kluci zvládli, co jsme si řekli, že mají být agresivnější a reagovat na to, co vidí. Jonáš měl smůlu, na poslední položce foukalo strašně zleva. První tři rány byly na stejném místě na tři hodiny. Dobíjené šly nahoru. Byl tam silný vítr, prostě smůla," uvedl střelecký trenér Matthew Emmons.

Start závodu byl od pátečního večera nejistý kvůli předpovědím o silném nárazovém větru. Organizátoři se ale rozhodli štafetu uspořádat v původně stanoveném termínu.

Nejzkušenější český biatlonista v poli Krčmář vstoupil do závodu výborně. Dobíjel jen jednou a předával druhý se ztrátou tří sekund na Francouze. Úvodní úsek se nepovedl Norům. Vetle Sjaestad Christiansen ztrácel po pěti opravách bezmála minutu.

"Mám z toho super pocit. Na ležce byly podmínky stejné jako na nástřelu a na stojce žádný poryv nebyl. Hrozbu větru jsem vytěsnil z hlavy a nijak ho neřešil. I když jsem se na trati necítil moc silný, snažil jsem se dělat maximum. Je to první čtvrtina. Uvidíme, co dál," líčil Krčmář České televizi.

Mikyska na druhém úseku se díky bezchybné střelbě vleže dostal do vedení. Vestoje třikrát opravoval, střelnici ale opustil dříve, než přišel větrný poryv, na který doplatili ostatní závodníci. Nor Tarjei Bö musel na jedno trestné kolo, Němec Johannes Kühn na tři, Švýcar Jeremy Finello dokonce na čtyři. Mikyska předával v čele o 1,4 sekundy před Francií.

"Jsem rád. Střelba vestoje byla těžká a ke konci začalo foukat. Neměl jsem asi vítr jako ti za námi. Přijel jsem ale v dost vysokém tempu. Riskoval jsem a zkusil jsem to, zda to vyjde, nebo ne," prohlásil Mikyska.

Povedený úsek zajel i Štvrtecký. Bezchybně zvládl položku vleže a na obávané "stojce" jen dvakrát dobíjel. V posledním kole se dostal i před Jacquelina a po dojezdu radostně hecoval fanoušky.

Marečkovi však závěr nevyšel. Na střelbu vleže přijížděl jako druhý za Fillonem Mailletem, nezvládl větrný poryv a po dvou trestných kolech se propadl o další dvě příčky níže za Johannese Thingnese Böa a Švéda Sebastiana Samuelssona. Přestože závěrečnou položku vestoje zvládl Mareček už jen s jednou opravou, soupeři mu šanci na návrat na medailové pozice nedali.

Vítězní Francouzi se vrátili na trůn po třech letech a slavili v mužských štafetách třetí zlato v historii. Před triumfem v Anterselvě uspěli také v roce 2001 v Pokljuce.

Biatlonistky doplatily na tři trestná kola a skončily sedmé

Češky doplatily na tři trestná kola a 11 dobíjených ran. Navzdory trestnému kolu Davidové byly před závěrečným úsekem čtvrté, po dalších dvou trestných okruzích finišmanky Charvátové se ale neudržely v nejlepší šestici.

Asistent trenéra Jiří Holubec označil první polovinu závodu za bezvadnou. "Vyvíjelo se to dobře. Makula (Davidová) pak sice šla na trestné kolo, ale předvedla perfektní výkon a pořád byla naděje. Drželi jsme se v popředí. Lucka to tam ale zazdila tou ležkou. Myslím, že to nedojížděla, protože měla rány vesměs dole. Tam jsme vše ztratili a už se nedalo nic dělat," řekl Holubec České televizi.

Premiérové zlato na mistrovství světa berou ze štafet Italky, které i díky pouhým dvěma opravám porazily o 24,7 sekundy výběr domácího Německa. Třetí dojely Švédky. Obhájkyně prvenství Norky skončily po čtyřech trestných kolech šesté. Češky na vítěznou Itálii ztratily dvě minuty a 45 vteřin. Reprezentantky čekají na cenný kov z MS již třicet let, naposledy uspěla zlatá štafeta žen v roce 1993.

Češky se musely obejít bez tradiční členky Jessiky Jislové, která šampionát vynechala kvůli zranění svalu v oblasti žeber. Závod rozjížděla Voborníková a dvaadvacetileté rodačce z Vrchlabí se první úsek vydařil. Chybovala jen jednou vleže a předávala těsně druhá za vedoucím Švédskem.

"Mám docela radost. Jelo se mi dobře jako minulý týden. Jsem ráda, že jsem to mohla předat takhle hezky v kontaktu. Z ležky jsem měla strach, protože jsem měla špatný nástřel. Nevěděla jsem, co čekat. Ulevilo se mi, že to bylo jen za jedna," podotkla Voborníková.

Čtyřiadvacetiletá Vinklárková doplácela na slabší běh a musela vleže dvakrát dobíjet poslední terč. Ve "stojce" ale byla bezchybná a po kolapsech soupeřek se vrátila do hry. Švédka Anna Magnussonová musela na dvě trestná kola, Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová dokonce na tři. Češky byly v polovině závodu šesté se ztrátou minuty a čtyř vteřin za vedoucími Italkami.

"Byl to super zážitek. Užila jsem si hlavně fanoušky, byl to pořádný kotel. Za nejlepšími jsem sice zaostávala, ale udělala jsem, co jsem mohla. Škoda jen toho jednoho dobití," uvedla Vinklárková.

Osmá žena Světového poháru Davidová štafetu vytáhla na čtvrté místo. Po "stojce" sice objela trestné kolo, díky chybám soupeřek a druhému nejrychlejšímu běhu ale dál držela naději na stupně vítězů. Před závěrečným úsekem ztrácely Češky šest vteřin na třetí Švédky.

"Po běžecké stránce to bylo asi lepší, ale nechala jsem tam jedno trestné kolo, což si já nemohu dovolit. To mě mrzí," litovala Davidová. "Nemyslím si, že by to bylo ve stojce větrem. Nevím, jestli jsem blbě stála, ale asi jsem to nezvládla. Chybovalo se dost. Je to už několikátý závod, takže síly dochází," doplnila.

Finišmance Charvátové závěr nevyšel. Po střelbě vleže musela na dvě trestná kola a klesla na osmé místo. Po těsném finiši se Švýcarkou Lenou Häckiovou-Grossovou dokončila závod jako sedmá. Na stupně vítězů ztratily Češky minutu a 50 sekund.

Mistrovství světa vyvrcholí v neděli závody s hromadnými starty mužů a žen.

Mareček litoval nezvládnuté střelby vleže, Štvrtecký mu v žertu hrozil zbitím

Mareček litoval po pokaženém finiši mužské štafety špatné reakce na vítr. V rozhovoru pro Radiožurnál ale věřil, že Češi budou mít v budoucnu další šance. Dvaadvacetiletý závodník vbíhal do závěrečné části týmového závodu jako první, po střeleckých chybách vleže a dvou trestných kolech ale dojel do cíle čtvrtý. Michala Krčmáře ztráta cenného kovu mrzela, ale kolegu podpořil. Jakub Štvrtecký s úsměvem podotkl, že Marečka na pokoji zbije.

"Bylo to pro mě velice náročné. Hlavně na střelnici. Nezvládl jsem to a také to tak dopadlo," řekl Mareček. "Matt (Emmons - střelecký trenér) mi to pak ukazoval. Cvaknul jsem málo proti větru," líčil dvaadvacetiletý reprezentant.

Mareček přijel na předposlední položku závodu těsně druhý za Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Před třetím Johannesem Thingnesem Böem z Norska měl takřka půlminutový náskok. Juniorský mistr světa však z osmi nábojů trefil jen tři terče a po dvou trestných okruzích se zařadil na čtvrté místo za Švéda Sebastiana Samuelssona. Do konce závodu už šanci na návrat na medailové pozice nedostal.

"Myslím, že jsem neměl vyloženě nějaký poryv. Spíše jsem nedokázal odhadnout sílu větru a nezvládl jsem ty cvaky. Těžko to takhle po závodě hodnotit," uvedl Mareček.

Češi ztratili šanci na historicky první medaili v mužské štafetě na mistrovství světa. Na čtvrtém místě byli naposledy před čtyřmi lety v Östersundu. "Řekl jsem, že je to super výsledek. Být čtvrtý na světě ve štafetě je absolutní maximum, co náš tým teď dokáže. To, že to jednomu z nás fouklo, se stane. O tom to dnes celé bylo, jen se to točilo mezi úseky," uvedl Krčmář, který štafetu rozjížděl. "Mrzí to, a když vidíte, že jedete o medaili, emoce jsou velké. Na tom posledním úseku jsou ale takové světové extratřídy, že musíme být spokojení," doplnil.

Marečka podpořil i Tomáš Mikyska, který držel štafetu v čele po druhém úseku. "Johnymu jsem říkal, ať si to hlavně užije. Dnes to bylo dost o štěstí, jak komu foukne na střelnici," líčil Mikyska.

Zklamaného kolegu si dobíral jen Štvrtecký, který právě Marečkovi vytvořil v čele po třetím úseku desetivteřinový náskok. "Chtěl jsem to Johnymu nahnat, aby měl alespoň hezké první kolo. Ten s tím bohužel nenaložil a dal tam za dva. Asi ho na pokoji zbiju, ale to se nedá nic dělat," řekl s úsměvem Štvrtecký. "Byli jsme sice první, ale soupeři nebyli daleko. Ti tři, co tam navíc byli, jsou silní borci," doplnil.

I přes čtvrté místo Češi věřili, že to nebyla jejich poslední šance na společný úspěch. "Pracujeme na tom," ujistil Krčmář. Mareček jen přikývl. "Také si myslím, že se máme do budoucna kam posunout," dodal.

Výsledky mistrovství světa v biatlonu - štafety

Muži (4x7,5 km): 1. Francie (Guigonnat, Fab. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) 1:21:48,8 (1 trest. kolo+9 dobíjení), 2. Norsko (Christiansen, T. Bö, Laegreid, J. T. Bö) -38,8 (2+14), 3. Švédsko (Femling, Ponsiluoma, Nelin, Samuelsson) -1:39,9 (1+13), 4. ČR (Krčmář, Mikyska, Štvrtecký, Mareček) -2:04,2 (2+10), 5. Německo -3:51,8 (5+8), 6. Švýcarsko -4:08,1 (6+8).

Ženy (4x6 km): 1. Itálie (Comolaová, Wiererová, Auchentallerová, Vittozziová) 1:14:39,7 (0 trest. kol+2 dobíjení), 2. Německo (Voigtová, Kebingerová, Schneiderová, Herrmannová-Wicková) -24,7 (0+6), 3. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -55,7 (2+11), 4. Francie -1:31,6 (1+12), 5. Rakousko -2:08,0 (0+12), 6. Norsko -2:20,9 (4+13), 7. ČR (Voborníková, Vinklárková, Davidová, Charvátová) -2:45,1 (3+11).