Biatlonisté ve sprintu v Oberhofu nebodovali, vyhrál Johannes Bö

Oberhof (Německo) - Biatlonista Ondřej Moravec skončil ve sprintu v německém Oberhofu až na 58. místě a nebodoval. Nejrychlejší byl Nor Johannes Thingnes Bö a ve Světovém poháru si na konto připsal 51. výhru.

Přesně střílející Bö zvítězil o 12,4 vteřiny před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem a dál vede pořadí SP. Třetí byl Němec Arnd Peiffer.

Šestatřicetiletý Moravec udělal dvě chyby při střelbě vleže, stojku odstřílel čistě a za vítězem zaostal o téměř dvě a půl minuty. "Byly to chyby, které mě mrzí, ale zpátky to nevezmu. Dvě tady je strašně moc," řekl Moravec České televizi.

Jakub Štvrtecký jel čtyři trestná kola a skončil sedmasedmdesátý, junior Mikuláš Karlík netrefil pět terčů a při premiéře mezi elitou dojel na 99. pozici, poslední z klasifikovaných.

Český tým mužů je výrazně prořídlý kvůli koronaviru. V karanténě jsou Michal Krčmář, Adam Václavík, Tomáš Krupčík, Vítězslav Hornig či Milan Žemlička. Junior Karlík přijel narychlo a na páteční štafetu by mohl dorazit Jonáš Mareček, pokud si ve čtvrtek vyjede na IBU Cupu v německém Arberu kvalifikační body pro SP.

Ve čtvrtek poběží sprint ženy, kterým se nákaza covidem-19 vyhnula a zůstaly v plném složení. Následovat budou v pátek (muži) a v sobotu (ženy) štafety a v neděli program v Oberhofu zakončí závody s hromadným startem.

Pořadí sprintu můžů v Oberhofu (10 km):

1. J.T. Bö 24:43,6 (0 trest. okruhů), 2. Lagdreid (oba Nor.) -12,4 (0), 3. Peiffer -27,9 (0), 4. Lesser (oba Něm.) -30,6 (0), 5. Dale (Nor.) -38,3 (1), 6. Hofer (It.) -40,7 (2), 7. Pidručnyj (Ukr.) -45,5 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -46,3 (1), 9. Ponsiluoma (Fin.) -46,9 (2), 10. Jelisejev (Rus.) -47,5 (0), ...58. Moravec -2:27,2 (2), 77. Štvrtecký -3:15,3 (4), 99. Karlík (všichni ČR) -6:03,8 (5).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 582 b., 2. Laegreid 535, 3. Dale 474, 4. T. Bö (Nor.) 451, 5. Samuelsson (Švéd.) 426, 6. Jacquelin (Fr.) 406, ...23. Krčmář (ČR) 169, 31. Moravec 109, 72. Štvrtecký 6, 79. Krupčík (ČR) 1.