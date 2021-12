Biatlonisté ve sprintu SP nebodovali, vyhrál Johannes Thingnes Bö

Le Grand-Bornand (Francie) - Čeští biatlonisté ve sprintu Světového poháru v Le Grand-Bornand nebodovali. Michal Krčmář obsadil 48. místo a jako jediný z reprezentantů poběží sobotní stíhací závod. Poprvé v sezoně vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö.

Mikuláš Karlík obsadil 64. místo a hned za ním skončil Jakub Štvrtecký. Milan Žemlička sice střílel přesně, ale doběhl až na 73. místě. Adam Václavík byl po čtyřech chybách 82.

Krčmář netrefil dva terče vleže a jeden vstoje. "Nechci se v emocích shazovat, ale dnešní výkon byl opravdu špatný a stydím se za něj. Skoro neminu v tréninku, pak přijedu na ležku a nechám tam dva. Pokazil jsem po Östersundu druhý sprint. Jsem naštvanej," řekl České televizi.

Johannes Thingnes Bö si doběhl pro 53. pohárový triumf. Osmadvacetiletý Nor vyhrál o 7,2 vteřiny před Rusem Eduardem Latypovem, třetí skončil další Nor Filip Fjeld Andersen.

V sobotu jsou ve Francii na pořadu stíhačky mužů i žen a v neděli poprvé v sezoně závody s hromadným startem, který by měly mít jistý Markéta Davidová a Jessica Jislová.

Muži - sprint (10 km):

1 J. T. Bö (Nor.) 23:20,3 (0 tr. okruhů), 2. Latypov (Rus.) -7,2 (0), 3. Andersen (Nor.) -18,2 (0), 4. Fillon Maillet (Fr.) -21,2 (1), 5. Laegreid (Nor.) -24,5 (0), 6. Smolski (Běl.) -26,5 (0), 7. Jacquelin (Fr.) -33,0 (2), 8. Christiansen (Nor.) -38,8 (1), 9. Samuelsson (Švéd.) -40,7 (1), 10. Lapšin (Korea) -42,7 (0), ...48. Krčmář -2:02,1 (3), 64. Karlík -2:21,8 (3), 65. Štvrtecký -2:22,5 (3), 73. Žemlička -2:30,1 (0), 82. Václavík (všichni ČR) -2:46,6 (4).

Pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. Samuelsson 282 b., 2. Jacquelin 279, 3. Christiansen 259, 4. Fillon Maillet 255, 5. Latypov 253, 6. J. T. Bö 249, ...24. Krčmář 105, 57. Štvrtecký 14.