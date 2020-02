Biatlonisté skončili na MS v dvojicích 14., obhájili Norové

Anterselva (Itálie) - Biatlonistům Markétě Davidové s Michalem Krčmářem vinou nepřesné střelby nevyšel závod dvojic na mistrovství světa v Anterselvě. Český pár dvanáctkrát dobíjel a Davidová jela trestné kolo a nakonec obsadili 14. místo s dvouminutovou ztrátou na vítěze. Titul obhájili Norové Johannes Thingnes Bö a Marte Olsbuová Röiselandová.

Norové dobíjeli šestkrát a zvítězili před německou dvojicí Erik Lesser, Franziska Preussová. Třetí skončili Francouzi Emilien Jacquelin a Anaïs Bescondová.

"Není to žádný zázrak. Určitě jsme mířili výš, ale když začneme první polovinu závodu s devíti dobíjenejma a trestným kolem, tak by vpředu nebyl nikdo. Nezvládli jsme to," konstatoval Krčmář v rozhovoru v České televizi.

"Tak skeptický bych nebyl, našly se tam světlé chvilky a ve finále je to čtrnácté místo ze třiceti štafet. Bylo tam zaváhání, které si v single štafetě nemůžeme dovolit, ale Markéta i Bimbo (Krčmář) bojovali. Jsou to pro ně zkušenosti do budoucna. Chcete-li ale uspět, musíte střílet bezchybně," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Davidová po stojce na svém prvním úseku jela trestné kolo a předala Krčmářovi na 24. místě se skoro minutovým odstupem. "Nechala jsem se unést. Říkala jsem si, že to prostě zkusím, ale na stojku ještě nemám, abych to střílela takhle rychle," řekla Davidová. Ani Krčmářovi se ale příliš nedařilo. Musel dobíjet pětkrát a v polovině závodu patřilo české dvojici stále 24. místo se ztrátou 1:19 minuty na čelo.

"Zkoušel jsem riskovat, něco stáhnout, ale bohužel jsem tam vytvářel chyby a pokazil jsem svoji první část. To mě štve," řekl Krčmář.

Druhý úsek vyšel Davidové o něco lépe, dobíjela vleže i vstoje jednou, a posunula český pár na 22. místo. Krčmář na závěr zajel dobře, dobíjel jednou vleže, stojku zvládl přesně a vytáhl českou štafetu na konečné čtrnácté místo.

"Mrzí mě to hlavně kvůli Bimbasovi (Krčmářovi). Chtěl ukázat, že v tomhle závodu nejsme úplně k ničemu, a bohužel se nám to zase nepovedlo," řekla Davidová.

Nejlepším českým výsledkem ve dvojicích ve Světovém poháru je šesté místo Gabriely Koukalové s Ondřejem Moravcem z roku 2017. Při premiéře disciplíny na loňském MS dojelo duo Eva Kristejn Puskarčíková, Moravec deváté.

V pátek je na šampionátu den volna. V sobotu se jedou štafety a v neděli závody s hromadným startem, do který se dostal mezi muži Moravec a mezi ženami Davidová, Kristejn Puskarčíková a bronzová ze sprintu Lucie Charvátová.

Smíšená štafeta dvojic: 1. Röiselandová, J.T. Bö (Nor.) 34:19,9 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Preussová, Lesser (Něm.) -17,6 (0+5), 3. Bescondová, Jacquelin (Fr.) -29,8 (0+4), 4. H. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) -35,2 (0+7), 5. Häckiová, Weger (Švýc.) -40,6 (0+9), 6. Hauserová, Eder (Rak.) -54,5 (0+4), 7. Kuklinová, Jelisejev (Rus.) -1:00,5 (0+6), 8. Lunderová, Gow (Kan.) -1:03,4 (0+7), 9. Wiererová, Hofer (It.) -1:15,3 (1+13), 10. Merkušynová, Pidručnyj (Ukr.) -1:27,2 (0+8), ...14. Davidová, Krčmář (ČR) -1:59,6 (1+12).