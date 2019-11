Biatlonisté se na úvod SP nevešli v mixech do první desítky

Östersund (Švédsko) - Českým biatlonistům se stejně jako před rokem příliš nevydařil start do sezony. Ve smíšených štafetách se dnes ve švédském Östersundu nevešli do první desítky pořadí. Jessica Jislová a Jakub Štvrtecký byli v závodě dvojic dostiženi a skočili osmnáctí, kvarteto Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář dojelo jedenácté.

Smíšenou štafetu dvojic v silném větru ovládli domácí Švédové Hanna Öbergová a Sebastian Samuelsson. Závod čtyřčlenných týmů patřil Italům ve složení Lisa Vitozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer, Dominik Windisch.

Puskarčíková předala Davidové jako devátá. Česká jednička se vleže těsně vyhnula trestnému kolu, stojku zvládla čistě a díky výbornému běhu posunula tým na šesté místo. "Mám smíšené pocity," řekla Davidová v České televizi.

Moravec, který měl v přípravě velký výpadek, musel po střelbě vleže na dvě trestná kola. "Není to k smíchu, je to k pláči. Jen si musím vysypat popel na hlavu. Musím dlouho přemýšlet, kdy se mi to stalo. Je to škoda," litoval Moravec.

Přes čistou střelbu vestoje jel Moravec až jedenáctý s velkou ztrátou na špičku. Finišman Krčmář se trestnému kolu vyhnul, ale pozici štafety nevylepšil.

Italové měli před závěrečným úsekem minutový náskok, který Windisch uhájil o čtyři sekundy před Norem Johannesem Böem. Třetí bylo Švédsko.

V závodu dvojic se ani jeden pár se nevyhnul trestnému kolu. Jislová šla při svém druhém úseku na trestné kolo po střelbě vestoje a předala jako devatenáctá Štvrteckému, kterému ale nevyšla střelba vleže. Musel by na dvě trestná kola, ale už ho dojely štafety Švédska a Německa, takže ho rozhodčí stáhli.

Švédové nezačali dobře, Öbergová po dvou trestných kolech jela až třináctá, ale postupně se se Samuelssonem prokousávali dopředu. Po třetím úseku už byli druzí a Samuelsson poté předčil Němce Erika Lessera. Třetí skončilo Norsko.

V neděli jsou na pořadu sprinty. Muži pojedou od 12:30 deset kilometrů a závod žen na 7,5 kilometru začne v 15:30.

Pořadí smíšené štafety dvojic v Östersundu:

1. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) 36:42,1 (2 trest. okruhy + 11 dobíjení), 2. Preussová, Lesser (Něm.) -18,1 (1+9), 3. Röiselandová, Christiansen (Nor.) -40,4 (1+16), 4. Merkušynová, Tyščenko (Ukr.) -56,9 (3+6), 5. Ojaová, Zahkna (Est.) -1:01,6 (1+8), 6. Dunkleeová, Doherty (USA) -1:17,0 (1+16), ...18. Jislová, Štvrtecký (ČR) dostiženi.

Smíšená štafeta:

1. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) 1:05:56,1 (0+9), 2. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, T. Bö, J. Bö) -4,1 (0+15), 3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, Nelin, Ponsiluoma) -59,9 (0+11), 4. Rusko -1:44,9 (1+13), 5. Rakousko -1:53,6 (1+10), 6. Švýcarsko -1:55,5 (1+15), ...11. ČR (Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) -3:03,3 (2+13).