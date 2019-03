Praha - Čeští biatlonisté nepatří na mistrovství světa v Östersundu k hlavním medailovým kandidátům. Přesto mají naději prodloužit sérii zisku cenných kovů z velkých akcí, a to díky Markétě Davidové, kterou sice čeká první světový šampionát, ale ve Světovém poháru byla již čtyřikrát na stupních vítězů.

Ve švédském středisku, kde začne šampionát čtvrteční smíšenou štafetou, je hlavním favoritem lídr Světového poháru Nor Johannes Thingnes Bö. K jeho největším sokům by měli patřit Rus Alexandr Loginov a Francouzi v čele s Martinem Fourcadem, který vzdal boj o osmý křišťálový globus v SP v řadě a chce uspět na MS.

Mezi ženami letos nemá žádná výraznou převahu. V boji o přední příčky by se měly objevit Italky Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová, Norka Marte Röiselandová, Slovenka Anastasia Kuzminová, Finka Kaisa Mäkäräinenová a Němka Laura Dahlmeierová, vítězka tří individuálních závodů z minulého MS.

Davidovou v desetičlenné české nominaci doplňují medailisté z olympijských sprintů v Pchjongčchangu stříbrný Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková, která se v sezoně běžecky trápila, a dále Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jakub Štvrtecký, Tomáš Krupčík, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová.

Z posledních velkých akcí vozili čeští biatlonisté medaile. Loni na olympiádě získali stříbro a bronz, předloni na šampionátu v Hochfilzenu vybojovali čtyři cenné kovy. Tři z nich Gabriela Koukalová včetně zlata ze sprintu a jeden přidal Moravec.

Podle trenérů by se za úspěch určitě dalo považovat každé umístění do desáté příčky v individuálním závodě a do šesté ve štafetě. "Držel bych se trochu při zemi, ale podobné umístění by bylo pěkné. Ale je to hodně otevřené," řekl k ambicím mužů jejich kouč Zdeněk Vítek.

Biatlonistky naznačily možnosti třetím místem ve štafetě na SP v Oberhofu. "Takový bič si upletlo víc zemí. Všichni touží po medaili, ale také budeme brát každé umístění v elitní desítce mezi jednotlivci a první šestku ve štafetě," uvedl asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Dvaadvacetiletá Davidová vyhrála v sezoně jeden sprint, druhá byla v závodu s hromadným startem a z vytrvalostního má stříbro a bronz. Na druhou stranu ale skončila ve sprintu i padesátá a 67. a nejezdí stabilně ve špičce. "Neberu to moc jako mistrovství světa, spíš jako normální závody. Ráda bych tam dobře závodila, něco trefila a udělala si hezký výsledek," uvedla Davidová před MS.

Nejlepším z českých mužů je v sezoně Krčmář. V pořadí SP mu patří sedmnácté místo, ale stejně jako loni před olympiádou nezáří. "Loni jsem měl medaili, tak nemůžu říct, že bych byl spokojený s dvacátým místem. Jsem vzhledem k průběhu sezony střízlivý a nebudu házet umístěními na medailích, ale do desítky by to s ohledem na vývoj sezony nebylo vůbec špatný," řekl osmadvacetiletý biatlonista.

Po čtvrtečních smíšených štafetách jsou na pořadu v pátek a v sobotu sprinty a v neděli stíhací závody. Po pondělním volnu se příští týden budou udělovat medaile ve vytrvalostních závodech, smíšené štafetě dvojic, štafetách mužů a žen a šampionát tradičně uzavřou závody s hromadným startem 17. března.