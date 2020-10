Biatlonisté jsou kvůli covidu opatrnější, než nařídila vláda

Praha - Čeští biatlonisté kvůli koronaviru dodržují přísnější opatření, než předepsala vláda. Nakažení členové se mohou vrátit zpět do týmu až po negativním testu a zdravotní prohlídce zaměřené na odhalení případných dlouhodobějších následků. Jednotlivé reprezentační týmy se připravují odděleně a na soustředěních jsou co nejvíce izolované.

Opatrný režim na svazovém webu popsal sportovní ředitel Českého svazu biatlonu a trenér mužů Ondřej Rybář. Běžná populace se po pozitivním testu na covid-19 může vrátit k běžnému životu bez výstupního testu po deseti dnech nebo ve chvíli, kdy několik dní nepociťuje příznaky.

Pro biatlonové reprezentanty to neplatí. "Pokud je někdo pozitivně testován, tak jde mimo tým do té doby, než má negativní test. Nestačí projít karanténou. V tomhle jsme maximálně opatrní a chceme eliminovat jakékoliv riziko. Zároveň musí sportovec, který prodělal onemocnění covid-19, projít výstupním testem. Ať už jde o zátěžové testy nebo kontrolu, zda vir nezanechal nějaké stopy na srdci nebo plicích," uvedl Rybář.

Proto hrozí, že by případná nákaza mohla ohrozit závodníkům i celou sezonu. "Někdo může být pozitivní měsíc a půl. Bude zdravý a bez příznaků, ale nebude moct nikam vyjet a závodit. Proto musíme udělat maximum, abychom závodníky ochránili. Sportovci to může odepsat celou sezonu," upozornil Rybář.

Realizační týmy se snaží své svěřence maximálně izolovat, ale v běžném režimu to závisí i na osobní zodpovědnosti sportovců. "Kam jdou nakupovat, jak se chrání, jestli používají dezinfekci a myjí si ruce. Neměli by vyhledávat místa s větším počtem lidí a měli by používat roušku nebo respirátor. I doma je to o zvýšené opatrnosti. Podobně jako když se chtějí před sezonou uchránit před chřipkou nebo jinou nemocí," nabádal kouč.

Zatímco v létě svaz pro oživení tréninku někdy spojil muže se ženami nebo muže s juniory, nyní týmy odděluje. "Když začala být míra nákazy vyšší, tak jsme muže a ženy rozdělili. Proto teď ženy odjely do Itálie. Mají menší kolektiv a menší riziko nákazy," vysvětlil Rybář.

Odděleně drželi také juniory od mužů. "Muži trénovali v Jablonci, junioři v Letohradu. Junioři pak měli odjíždět na Pokljuku ve stejný den jako muži, ale našel se tam jeden pozitivní test. I když měli ostatní negativní test, tak absolvovali pětidenní karanténu a pak šli znovu na testy. Podle pravidel mohli odcestovat do Slovinska rovnou, ale my jsme nechtěli zbytečně ohrozit tým, který se chystá na první závody Světového poháru," popsal Rybář poslední peripetie.

V zahraničí jsou týmy izolované na hotelích. "Hledáme ubytování s vlastním kuchařem nebo s co nejmenším počtem lidí okolo. Třeba kluci na Pokljuce jsou jen se slovinským týmem. Žádní další hosté tam nesmějí. Hotel zajišťuje, aby tam bylo co nejméně osob a personál se nestřídal. Jeden kuchař, jedna uklízečka," uvedl Rybář.

Začátkem listopadu by se měli čeští biatlonisté vydat na soustředění do norského Sjusjönu. Světový pohár by měl začít 28. listopadu v Kontiolahti.