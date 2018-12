Nové Město na Moravě (Žďársko) - Netradičně až den před vánočními svátky skončí biatlonistům Světový pohár v Novém Městě na Moravě. V neděli tak budou na poslední chvíli spěchat za svými nejbližšími.

Veronika Vítková proto doma s přítelem Markem Lejskem tentokrát ani nepřipraví vánoční výzdobu. "Přijedeme domů pozdě a na Štědrý den se přesouváme k rodině a sedmadvacátého odjíždíme do Obertilliachu na přípravu, takže by to bylo zbytečné a hektické. Užijeme si pohodu doma až později," rozhodla se Vítková.

Ještě větší kvapík čeká možná Markétu Davidovou. Už v neděli 23. prosince by chtěla slavit Vánoce s otcem. "Doufám, že všechno stihnu," řekla třetí žena z nedávného vytrvalostního závodu v Pokljuce. Pokud by se ale na Vysočině probojovala do nedělného závodu s hromadným startem, určitě přijde domů až v neděli večer.

Nejsložitější přesun čeká Egila Gjellanda. Trenér českých biatlonistek bude spěchat na norský venkov. "Není problém. Poletím po závodech," konstatoval s tradičním klidem člen zlaté norské štafety z olympiády v Salt Lake City 2002.

Naopak nejkratší cestu domů absolvuje Ondřej Moravec. S rodinou žije v Letohradu, hodinu a čtvrt vzdáleném od Nového Města. "Takže na tom vydělávám," smál se trojnásobný olympijský medailista ze Soči 2014. Otec dvou dětí už ozdobil i stromeček. "Protože Verča (manželka Veronika) s dětmi tady budou a bylo by to hektické. Asi by se to stihlo, ale Róza (dcera) už se na to taky těšila," řekl Moravec.

Stříbrný medailista z olympijského sprintu v Pchjongčchangu Michal Krčmář bere předvánoční termín závodů jako fakt. "Přítěž to není. Pro nás závodníky je spíše důležité být s rodinou, a i kdybychom měli jet čtyřiadvacátého a pak být s rodinou do nového roku, tak ten čas tam je a to je důležitější," řekl Krčmář.

Předvánoční termín závodů všichni znají dlouho, proto i dárky nakupovali s dostatečným předstihem. "Mám je nakoupené, po ségrách a tak," řekla Vítková. "Už jsem to řešila na podzim," prozradila jednadvacetiletá Davidová.