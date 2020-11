Biatlonista Moravec vstoupil do poslední sezony v SP pátým místem

Kontiolahti (Finsko) - Biatlonista Ondřej Moravec vstoupil do své poslední sezony Světového poháru díky perfektní střelbě pátým místem. Ve vytrvalostním závodu ho ve finském Kontiolahti dělily od třetí pozice jen 3,3 vteřiny. Závod se vydařil rovněž Michalu Krčmářovi, který udělal jednu chybu a skončil jedenáctý. Poprvé zvítězil Nor Sturla Holm Lägreid, jenž odsunul na druhé místo slavného krajana a obhájce křišťálového glóbu Johannese Böa.

Šestatřicetiletý Moravec odstřílel všechny čtyři položky rychle a přesně a dlouho se držel na stupních vítězů. O třinácté individuální pódium v seriálu SP ho připravil Francouz Quentin Fillon Maillet, jehož čas byl o sekundu lepší. Nakonec se před oba díky rychlému běhu v závěrečném kole dostal ještě Němec Erik Lesser.

"Jsem šťastnej. Po běžecké stránce to nebylo úplně top, ale v mém věku už na sebe zdaleka netlačím. Beru to všema deseti. Super závod. Dá se říct, že jsem si to užíval," řekl Moravec v České televizi. Jeho střelecký čas patřil jako kdysi k nejlepším. "Relativně jsem si věřil. Nebylo proč se s tím zbytečně mazat."

Páté místo představuje nejlepší Moravcův výsledek v seriálu SP od ledna 2018, kdy dojel druhý ve vytrvalostním závodu v německém Ruhpoldingu.

Také Krčmář byl se závodem maximálně spokojený. "Myslím, že se mi povedl. Chybička může mrzet, ale pro mě to je asi nejlepší vstup do sezony v chlapech," hodnotil biatlonista, který minul druhou ránu vleže, ale pak už byl na střelnici přesný. "Nenechal jsem se tím rozhodit, naopak mě to uvolnilo a už jsem dělal, co jsem byl zvyklý."

Dalším českým mužům se bodovat nepodařilo. Adam Václavík přičetl za netrefené terče tři minuty a byl 45., Tomáš Krupčík chyboval pětkrát a dojel 71. a o dvě místa za ním skončil Jakub Štvrtecký, který minul ještě o terč více.

Ženy startují ve 14:20 a na patnáctikilometrové trati by měla být největší českou nadějí Markétou Davidová.

Úvodní závody SP se konají bez diváků. Finští pořadatelé počítali ještě na začátku týdne s tím, že do areálu pustí až 4500 lidí, ve čtvrtek se ale na základě doporučení úřadů rozhodli závody zorganizovat za zavřenými dveřmi.

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. Lägreid 48:57,0 min. (0 trest. minut), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -19,6 (1), 3. Lesser (Něm.) -1:03,6 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:05,9 (1), 5. Moravec (ČR) -1:06,9 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:31,8 (2), 7. Fak (Slovin.) -1:32,0 (1), 8. Jacquelin -2:02,1 (2), 9. Guigonnat (oba Fr.) -2:13,6 (1), 10. Loginov (Rus.) -2:19,2 (2), 11. Krčmář -2:26,3 (1), ...45. Václavík 4:51,9 (3), 76. Krupčík -8:08,8 (5), 78. Štvrtecký (všichni ČR) -8:13,7 (6).

14:20 vytrvalostní závod 15 km ženy.