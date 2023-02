Biatlonista Mikyska se uklidňuje díky počítačovým hrám, baví ho F1

Oberhof (Německo) - Zatímco někteří biatlonisté se před startem závodů na mistrovství světa v Oberhofu uklidňují poslechem hudby nebo čtením, Tomáš Mikyska má zálibu v počítačových hrách. Třiadvacetiletý reprezentant přezdívaný "Tomba la Bomba" by si rád vyzkoušel i esportovou ligu ve formuli 1, kterou vášnivě sleduje. Českým novinářům řekl, že jako fanoušek sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona chce navštívit Velkou cenu Británie.

"Nedá se říct, že bych se před svými závody nějak krotil. Třeba před štafetou jsem ještě ráno hrál, protože jsem se potřeboval trochu rozptýlit, jak jsem byl nervózní. U her dokážu vypnout a nemyslet na to," řekl Mikyska.

Rodák z Ústí nad Orlicí patří vedle Jonáše Marečka, Jakuba Štvrteckého či Mikuláše Karlíka ke generaci mladých biatlonistů v národním týmu. Při debutu na světovém šampionátu finišoval ve středeční smíšené štafetě pro páté místo. "Uvědomoval jsem si, že je to moje první mistrovství světa a byla tam nervozita. Nakonec jsem to zvládl a uvidíme, jaké to bude ve sprintu," uvedl před dnešním závodem, který startuje ve 14:30.

Přezdívku Tomba la Bomba, kterou si vysloužil italský lyžař a trojnásobný olympijský šampion Alberto Tomba, dal Mikyskovi kamarád z juniorského týmu Luděk Abrahám. "Začal mi říkat Tomba, pak k tomu přibylo la Bomba a teď mi tak říkají všichni," uvedl Mikyska.

Rád si s Michalem Krčmářem zahraje na playstationu fotbal, baví ho také Counter-Strike nebo League of Legends. Speciální vášní je ale pro něj cokoliv spojené s formulí 1. Na Světovém poháru v Anterselvě měl s sebou biografii Kimiho Räikkönena či knihu o stavění vozů od konstruktéra Red Bullu Adriana Neweyho. Do Oberhofu si vzal i sběratelské kartičky.

"Fandím Mercedesu, ale konkrétně spíš Hamiltonovi. Když v roce 2007 debutoval, začal jsem to sledovat. Táta fandil McLarenu a Lewis za něj tehdy jezdil. Líbilo se mi, jak závodil a od té doby jsem ho sledoval," řekl Mikyska.

Památný moment pro něj přišel v roce 2008, kdy Hamilton vyhrál první mistrovský titul po dramatickém závěru Velké ceny Brazílie. Tehdy Brit v posledních zatáčkách vybojoval páté místo, které mu k titulu stačilo na úkor domácího Felipeho Massy z Ferrari. "Při tom posledním kole jsem se trochu lekl, že to nevyhrál. Trochu jsem i brečel, ale nakonec to dobře dopadlo," vzpomínal s úsměvem Mikyska.

Ještě nikdy na závodech formule 1 nebyl a rád by to v budoucnu změnil. Nejblíže jsou podniky v Rakousku a Maďarsku. "Možná nejlepší by ale bylo Silverstone," zmínil domácí závod svého favorita Hamiltona.

Díky zálibě v počítačových hrách si pořídil před dvěma lety volant. "Chytlo mě to a říkal jsem si, že si pořídím ještě lepší, aby to mělo odpor a přiblížilo se to realitě," uvedl Mikyska.

Má za sebou již řadu závodů proti reálným protihráčům na internetu a uvažuje, že by se v budoucnu přihlásil i do české esportové ligy. "Když jsem se koukal na kritéria, psali, že musím zajet tři rychlá kola na jednom okruhu. Letos to byl zrovna Silverstone, který z nich umím nejlépe. Nakonec jsem se na to ale vykašlal, protože jsem to neměl úplně natrénované," dodal Mikyska. Možná se pokusí tuto výzvu splnit příští rok.