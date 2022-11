Biatlonista Krčmář zahájil SP 13. místem, vytrvalostní závod vyhrál Ponsiluoma

Kontiolahti (Finsko) - Biatlonista Michal Krčmář vstoupil do nové sezony Světového poháru 13. místem ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti. O lepší umístění připravila českého závodníka jediná chyba při závěrečné střelbě vestoje. Od první desítky Krčmáře dělilo bezmála 20 sekund.

Závod vyhrál Švéd Martin Ponsiluoma, který si připsal druhý individuální triumf v SP. Sedmadvacetiletý biatlonista porazil i s jednou trestnou minutou o 37,2 sekundy nečekaně druhého Niklase Harwega ze Švýcarska, který byl na střelnici bezchybný. O další překvapení se postaral třetí Němec David Zobel. Také on neminul jediný terč.

Jakub Štvrtecký sice na střelnici třikrát chyboval, ale díky 11. běžeckému času obsadil 27. místo. Jonáš Mareček skončil třiačtyřicátý, Tomáš Mikyska šestašedesátý a Mikuláš Karlík byl po pěti ranách vedle na 68. místě.

Nejzkušenější z Čechů Krčmář měl závod dobře rozjetý. Díky třem čistým položkám se stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu držel před poslední střelbou v první desítce. Při závěrečné položce ale minul první ránu a nakonec ztratil na vítězného Ponsiluomu přes dvě a půl minuty. Rodák z Vrchlabí měl na trati 24. nejrychlejší čas.

Obhájce celkového vítězství ve Světovém poháru Francouz Quentin Fillon Maillet skončil po dvou střeleckých chybách patnáctý. Mimo první desítku skončil i trojnásobný šampion Nor Johannes Thingnes Bö. Pětinásobný olympijský vítěz měl sice nejrychlejší běžecký čas, na střelnici ale čtyřikrát minul a umístil se dvanáctý před Krčmářem.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 49:36,5 (1 trest. minuta), 2. Hartweg (Švýc.) -37,2 (0), 3. Zobel (Něm.) -59,3 (0), 4. Rees (Něm.) -1:00,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:02,8 (1), 6. Laegreid (Nor.) -1:23,4 (2), 7. Christiansen (Nor.) -1:32,9 (1), 8. Strolia (Lit.) -1:37,1 (1), 9. Fabien Claude (Fr.) -2:07,5 (2), 10. Bjöntegaard (Nor.) -2:11,5 (1), ...13. Krčmář -2:31,3 (1), 27. Štvrtecký -3:45,4 (3), 43. Mareček -5:18,2 (1), 66. Mikyska -6:56,5 (3), 68. Karlík (všichni ČR) -7:03,7 (5).