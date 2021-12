Biatlonista Krčmář si ve stíhačce v Östersundu polepšil na čtvrté místo

Östersund (Švédsko) - Biatlonista Michal Krčmář si ve stíhacím závodě Světového poháru v Östersundu polepšil z 15. místa na čtvrté. Vyrovnal tak svůj třetí nejlepší výsledek kariéry, kterým je čtvrtá příčka ze sprintu v Novém Městě na Moravě z loňského března. Od té doby se stříbrný olympijský medailista neprosadil do nejlepší desítky. K medaili měl Krčmář daleko, na třetího Francouze Emiliena Jacquelina ztratil 40 sekund. Vyhrál Nor Vetle Sjaastad Christiansen. České biatlonistky skončily v úvodní štafetě Světového poháru sedmé.

Krčmář se od první nuly vleže pohyboval v nejlepší desítce. Nevypadl z ní ani po jednom trestném kole, které musel absolvovat po úvodní střelbě vestoje. Na této položce totiž chybovala většina závodníků v popředí. Při závěrečné střelbě byl pomalejší než jeho konkurenti, ale vyplatilo se mu to. Zaznamenal další nulu a odjížděl sedmý na dohled čtvrté příčky.

V závěrečném kole Krčmář znovu potvrdil, že umí ve finiši zabrat. Do cílové rovinky najížděl z vedoucí pozice čtyřčlenné skupinky a uhájil ji. "Cítil jsem z ostatních, že to spíš nechávají na konec. Jel jsem tempo, abych jel z prvního místa do té skupiny. Záměrně jsem ale nejel úplně na maximum. Nechával jsem si prostor, abych mohl přidat ve finiši a nenechal se předjet. Věřil jsem, že to v té cílovce dopadne," popisoval České televizi úspěšnou taktiku.

Vyrovnal tak svůj třetí nejlepší výsledek mezi elitou po stříbru na ZOH 2018 a bronzu ve stíhacím závodě v Ruhpoldingu v lednu 2017. "Je to dlouhá doba, co jsem byl naposledy do šesti. Super pocit, super závod. Bude se teď i dobře odpočívat a připravovat se na Hochfilzen," radoval se před odchodem na slavnostní vyhlášení, kam se dostal díky umístění na širším pódiu.

Na bodovanou příčku mohl po 43. místě ve sprintu útočit Jakub Štvrtecký, ale na úvodních třech položkách vždy netrefil poslední terč a o veškeré naděje ho připravila "pětka" na závěr. Propadl se na 54. místo.

Pátý muž ze sprintu Christiansen o svém vítězství rozhodl nulou při závěrečné střelbě, kdy jako jediný z vedoucích závodníků nechyboval. Vítěz sprintu Sebastian Samuelsson ze Švédska přidal poslední ze svých čtyř chyb a v cíli ztratil necelých deset sekund. Těsně za ním projel dvojnásobný mistr světa v této disciplíně Jacquelin.

Češky skončily v úvodní štafetě SP v Östersundu sedmé

České biatlonistky skončily v úvodní štafetě Světového poháru sedmé. O lepší umístění je ve švédském Östersundu připravilo trestné kolo Lucie Charvátové na závěrečném úseku. Závod ovládly Francouzky, které vyhrály bezmála o minutu před Běloruskami. Třetí příčku ve finiši vybojovala pro Švédsko Hanna Öbergová.

Z českých reprezentantek zasloužila absolutorium Jessica Jislová, která štafetu rozbíhala. Rychlými položkami vyčistila všechny terče a navíc držela s nejlepšími krok na trati. Evě Puskarčíkové předávala jako třetí se ztrátou necelých tří sekund na vedoucí Rusky. "Měla jsem dneska opravdu hodně dobré lyže. Mohla jsem na přechodu trochu ztratit a věděla sem, že ji dojedu. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to dobře a jsem za to ráda," pochvalovala si Jisslová v rozhovoru pro Českou televizi.

Puskarčíkovou zbrzdila tři dobíjení vleže a na koberci strávila dlouhou dobu. Češky se propadly na osmé místo a odstup narostl na více než 40 sekund. Vestoje střílela Puskarčíková čistě, jenže na trati ztrácela a její odstup na osmém místě na předávce narostl na minutu a půl.

Reprezentační jednička Markéta Davidová potřebovala tři náhradní náboje a pomohla týmu k posunu jen na sedmou příčkou s bezmála dvouminutovou ztrátou na čelo. "Měla jsem tak zmrzlé prsty, že absolutně nechápu, že jsem vůbec něco trefila. To jsem nezažila. Dneska to byla s počasím docela hrana," řekla Davidová, vítězka úvodního závodu olympijské zimy z minulé soboty.

Finišmanka Charvátová se po vydařené položce vleže usadila na šesté pozici, jenže vestoje se jí znovu ve štafetě nedařilo. Z prvních pěti ran trefila jen dvě a tři náhradní náboje jí na dočištění terčů nestačily. Češky po trestném kole klesly na sedmou příčku a Charvátová je v cílové rovince neposunula výš ani ve finiši s Italkou Michelou Carrarovou. Na čelo ztratily takřka tři minuty.

Svěřenkyně Egila Gjellanda alespoň udržely za sebou Švýcarky, s nimiž bojují o desátou příčku v olympijském žebříčku zajišťující účast pěti závodnic. Reprezentantky země helvétského kříže skončily deváté.

Biatlonový Světový pohár bude pokračovat v pátek sprinty v rakouském Hochfilzenu.

SP v biatlonu v Östersundu: Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Christiansen (Nor.) 30:14,8 (1), 2. Samuelsson (Švéd.) -9,8 (4), 3. Jacquelin (Fr.) +11,0 (3), 4. Krčmář (ČR) -51,5 (1), 5. Seppälä (Fin.) -52,1 (1), 6. Eder (Rak.) -52,2 (0), 7. Giacomel (It.) -52,5 (1), 8. J. T. Bö (Nor.) -1:00,1 (3), 9. Guigonnat (Fr.) -1:02,3 (2), 10. Weger (Švýc.) -1:04,2 (2), ...54. Štvrtecký (ČR) -4:51,5 (8). Pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. Christiansen 178, 2. Samuelsson 175, 2. J.T. Bö 154, 4. Jacquelin 151, 5. Latypov (Rus.) 139, 6. T. Bö 130, ...14. Krčmář 89, 49. Štvrtecký 14. Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Simonová, Braisazová-Bouchetová) 1:10:30,3 (0 tr. okruhů +4 dobíjení), 2. Bělorusko (Leščanková, Alimbekavová, Kručynkinová, Solová) -57,9 (0+6), 3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -1:09,6 (2+11), 4. Norsko -1:09,8 (1+7), 5. Německo -1:26,8 (0+4), 6. Itálie -2:58,3 (1+10), 7. ČR (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -2:59,0 (1+10).