Praha - Stříbrný olympijský medailista z biatlonového sprintu Michal Krčmář se stal nejlepším sportovcem ministerstva vnitra za letošní rok. Tradiční anketu Olympu vyhrál poprvé. Druhá skončila stejně jako loni stříbrná rychlobruslařka z Pchjongčchangu Martina Sáblíková.

Krčmář navázal na bývalou reprezentační kolegyni Gabrielu Koukalovou, která uspěla před rokem. Biatlonisté letos získali tři ze čtyř ocenění. Kategorii juniorů vyhrála Markéta Davidová a Jaroslav Soukup dostal cenu za dlouholetou kariéru.

"Je to pocta, protože na vnitru je nespočet skvělých sportovců a porazit Martinu Sáblíkovou a Karolínu Erbanovou není úspěch, ale pocta," řekl Krčmář novinářům před vyhlášením, na které přijel z tréninku na sněhu v tunelu. "Do závodů zbývají dva měsíce a je čas doladit detaily. Hlavní část přípravy je za námi a musím zaklepat, že jsme s klukama zdraví. Uvidíme, co nám sezona přinese," řekl Krčmář.

Sáblíková naopak začala s přípravou se zpožděním, jelikož doléčovala zranění z minulé sezony. "Měla jsem natažený kolenní vaz, nic příjemného, ale vypadá to, že se to podařilo vyléčit. Začala jsem s přípravou o dva měsíce později, mám to trošku posunuté, ale věřím, že to bude dobrý," pronesla Sáblíková.

Třetí místo obsadila rychlobruslařka Karolína Erbanová, která na vyhlášení chyběla kvůli nadcházející operaci kolena. Nepřijela ani čtvrtá v pořadí biatlonistka Veronika Vítková kvůli čerstvě podvrknutému kotníku. V desítce se mimo jiné objevili sportovní lezec Adam Ondra nebo vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová.

"Děkuju všem sportovcům v desítce, protože bylo náročné vybrat ty nejlepší. Ze sedmi olympijských medailí jsou čtyři od sportovců vnitra a minimálně evropská medaile byla vstupenkou do desítky," řekl šéf resortu Jiří Beran.

Do Síně slávy Olympu byla uvedena bývalá slalomářka Šárka Strachová, mistryně světa a bronzová olympijská medailistka.

Anketa Sportovec roku ministerstva vnitra 2018:

1. Krčmář (biatlon), 2. Sáblíková (rychlobruslení), 3. Erbanová (rychlobruslení), 4. Vítková (biatlon), 5. Ondra (sportovní lezení), 6. Orság (vzpírání).

Junior roku: Davidová (biatlon).

Síň slávy: Strachová (sjezdové lyžování).

Zvláštní cena ministerstva vnitra: Soukup (biatlon).