Biatlonista Krčmář byl ve sprintu v Kontiolahti devatenáctý, Jislová dvacátá

Kontiolahti (Finsko) - Biatlonista Michal Krčmář skončil s jedním trestným okruhem devatenáctý ve sprintu Světového poháru v Kontiolahti a postaral se ve Finsku o nejlepší výsledek české reprezentace. Jessica Jislová doběhla s jednou nepřesnou ranou dvacátá, Markéta Davidová byla po dvou chybách na střelnici o dvě místa horší. Mezi muži vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet a upevnil si vedení v seriálu. Ženám kralovala Němka Denise Herrmannová.

Jakub Štvrtecký obsadil díky rychlému běhu navzdory třem trestným okruhům 23. místo, stejný výkon na střelnici předvedl i Adam Václavík a obsadil 39. příčku. Do nedělního stíhacího závodu se dostaly také dvaačtyřicátá Lucie Charvátová, která minula ve sprintu čtyři terče, a čtyřiačtyřicátá Eva Puskarčíková.

Krčmářovi šanci na lepší umístění pokazila jedna nepřesná rána na druhé střelecké položce, ani s úvodní střelbou ale nebyl příliš spokojen. "Ležka mi vůbec nesedla, nemohl jsem namáčknout rány, odkládal jsem je, bylo to dlouhý a pral jsem se s tím. Kolem dvacátého místa je to slušný výsledek s tou jednou," řekl Krčmář v České televizi.

Michal Karlík si nadějně rozjetý závod pokazil při střelbě ve stoje. Po první položce držel na mezičase patnácté místo, pak ale udělal čtyři chyby a propadl se na 55. pozici. Eliška Teplá jela tři trestná kola a obsadila 74. místo.

Jislová zvládla položku vleže čistě a při střelbě vstoje se kvůli větru postavila vedle Norky Tiril Eckhoffové. "Chtěla jsem se za ni schovat," uvedla. Jeden terč ale minula. "Byla to dost zbytečná rána. Mohl to být o dost hezčí výsledek, ale i tak jsem spokojená," řekla Jislová v televizním rozhovoru.

Davidová musela na jedno trestné kolo po střelbě vleže i ve stoje. "Vítr byl stejný jako na nástřelu, fouká trošku, ale dá se to číst. Za dvě je to dneska moc," řekla Davidová.

Dvojnásobný olympijský šampion Fillon Maillet porazil díky čisté střelbě o 18,3 sekundy Nora Filipa Fjelda Andersena a v průběžném pořadí zvýšil šest závodů před koncem sezony náskok před dnes šestým krajanem Emilienem Jacquelinem na 157 bodů.

Olympijská vítězka ve vytrvalostním závodu z Pekingu Herrmannová vyhrála o pět sekund před Eckhoffovou. Třetí byla o dvě desetiny za Norkou Stina Nilssonová ze Švédska.

Závod SP v biatlonu v Kontiolahti:

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 21:21,0 (0 tr. okruhů), 2. Andersen (Nor.) -18,3 (0), 3. Kühn (Něm.) -29,7 (1), 4. Bakken (Nor.) -31,2 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -32,4 (2), 6. Jacquelin (Fr.) -34,3 (2), 7. Nawrath (Něm.) -34,8 (1), 8. Hofer (It.) -42,5 (1), 9. Femling (Švéd.) 43,5 (0), 10. Eder (Rak.) 44,7 (0), ...19. Krčmář -1:02,2 (1), 23. Štvrtecký -1:14,6 (3), 39. Václavík -1:46,5 (3), 55. Karlík (všichni ČR) -2:13,6 (4).

Pořadí SP (po 16 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 696 b., 2. Jacquelin 539, 3. Samuelsson 524, 4. T. Bö (Nor.) 486, 5. Christiansen 451, 6. Laegreid (oba Nor.) 451, ...29. Krčmář 221, 70. Štvrtecký 34, 73. Václavík 31.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová (Něm.) 20:08,6 (1 tr. okruh), 2. Eckhoffová (Nor.) -5,0 (1), 3. Nilssonová -5,2 (1), 4. H. Öbergová (obě Švéd.) -6,8 (1), 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -15,5 (1), 6. Voigtová (Něm.) -16,7 (0), 7. E. Öbergová (Švéd.) -18,5 (2), 8. Röiselandová (Nor.) -28,1 (2), 9. Ederová (Fin.) -29,1 (1), 10. Perssonová (Švéd.) -32,0 (1), ...20. Jislová -1:03,3 (1), 22. Davidová -1:09,5 (2), 42. Charvátová -2:02,0 (4), 44. Puskarčíková -2:03,7 (2), 74. Teplá (všechny ČR) -3:20,1 (3).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 22 závodů): 1. Röiselandová 685 b., 2. E. Öbergová 599, 3. Alimbekavová (Běl.) 589, 4. H. Öbergová 525, 5. Hauserová (Rak.) 502, 6. Wiererová (It.) 454, ...11. Davidová 415, 18. Jislová 290, 64. Puskarčíková 30, 71. Charvátová 23, 85. Voborníková 12, 86. Vinklárková (všechny ČR) 12.

