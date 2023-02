Biatlonista Krčmář byl na MS čtrnáctý ve sprintu, vyhrál favorit Bö

Oberhof (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář obsadil na mistrovství světa 14. místo ve sprintu, další český reprezentant Jakub Štvrtecký skončil hned za ním. Vyhrál norský favorit Johannes Thingnes Bö, jenž i s jednou chybou navázal na neporazitelnost v této disciplíně z aktuální sezony Světového poháru.

Německý Oberhof po slunečných dnech zahalila pro toto středisko pověstná mlha, diváci před začátkem neviděli z tribuny na střelnici ani na velkoplošnou obrazovku. Rozhodčí se radili, zda se bude závodit. Nakonec pustili biatlonisty do akce a sprintu dominovali Norové. Za suverénem této sezony Böem skončil s odstupem 14,8 sekundy jeho starší bratr Tarjei, bronz získal Sturla Holm Laegreid.

Mladší z norského bratrského dua vyrážel na trať s jedničkou a vleže dal soupeřům naději, když jednou minul. Vestoje byl ale bezchybný a na trati nadělil všem konkurentům více než půl minuty. V čele výsledkové listiny tak zůstal až do konce a získal třetí světový titul ve sprintu, k tomu má v této disciplíně zlato z loňské olympiády. Jeho bratr využil čisté střelby a přispěl k rodinnému doublu. Norové obsadili pět z prvních šesti míst.

Stříbrného olympijského medailistu z roku 2018 Krčmáře připravily o lepší umístění dvě chyby vleže, na vítěze ztratil 1:44 minuty. Před nedělním stíhacím závodem zaostává o 35 sekund za první desítkou.

"Samozřejmě mě to mrzí. Je to škoda, protože závod byl docela otevřený. Na ležku byla horší viditelnost než na stojku, ale v cíli jsem dostal informace, že jsem si asi nedokázal vyhodnotit vítr," řekl českým novinářům Krčmář.

Podle dvaatřicetiletého biatlonisty neměli všichni na trati kvůli mlze stejné podmínky. "Nebylo to podle mě úplně regulérní. I ten Johannes (Thingnes Bö) musel na ležce čekat na první rány. Pokud se budeme bavit o regulérnosti, tak někdo měl lepší podmínky a někdo horší. Na druhou stranu děláme venkovní sport a zažil jsem horší závody. Prostě se to odjelo," doplnil Krčmář.

Štvrtecký absolvoval o jedno trestné kolo více, ale z českých reprezentantů byl nejrychlejší. Celkově měl sedmý běžecký čas, v závěrečném okruhu byl dokonce čtvrtý nejrychlejší. Díky tomu se po druhé položce posouval pořadím vzhůru a skončil jen šest desetin sekundy za zkušenějším kolegou z národního týmu. Patnácté místo je pro něj druhým nejlepším výsledkem v kariéře. Ve Světovém poháru byl jen jednou lepší, když skončil v této sezoně osmý ve sprintu v Hochfilzenu.

"Běželo se mi fakt výborně. Lyže byly výborné a já byl jen pasažér, který se vezl," uvedl Štvrtecký. "Oproti lednu kde jsem byl po nemoci, jsem se cítil hodně dobře. Jsem rád, že se mi vrátil pocit, který jsem měl během prvního trimestru," podotkl.

Z českého týmu nejlépe rozjel závod Adam Václavík a po nule vleže byl na průběžném osmém místě. Pak ale třikrát minule vestoje a propadl se na 24. příčku.

"Ve druhém kole jsem se snažil trochu zvolnit, abych nepřijel na stojku v takovém tempu a odstřílel ji v pohodě. Bohužel na podložce přišel třes a už to byl boj," řekl Václavík. "Opět se to nepovedlo a je to škoda, protože jsem měl na to být dnes hodně vysoko. Není to poprvé, snažím se s tím bojovat a věřím, že to někdy prolomím. Mrzí mě to, ale přijdou další šance a musím se s tím nějak porvat," dodal Václavík.

Do stíhacího závodu proklouzl z posledního 60. místa Tomáš Mikyska. Nekvalifikoval se Jonáš Mareček, který skončil osmašedesátý.

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:21,7 (1 trest. okruh), 2. T. Bö -14,8 (0), 3. Laegreid -39,9 (1), 4. Dale (všichni Nor.) -43,6 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -53,4 (0), 6. Christiansen (Nor.) -59,7 (1), ...14. Krčmář -1:44,0 (2), 15. Štvrtecký -1:44,6 (3), 24. Václavík -1:59,3 (3), 60. Mikyska -2:57,9 (3), 68. Mareček (všichni ČR) -3:13,8 (2).