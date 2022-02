Biatlonista Johannes Bö získal v Pekingu čtvrté zlato, Krčmář byl jednadvacátý

Čang-ťia-kchou (Čína) - Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö ovládl závěrečný závod s hromadným startem a získal na olympijských hrách v Pekingu již čtvrté zlato. Trojnásobný vítěz Světového poháru zvítězil i přes čtyři chyby na střelnici před Martinem Ponsiluomou ze Švédska a svým krajanem Vetle Sjastadem Christiansenem. Michal Krčmář skončil po pěti trestných okruzích jednadvacátý.

Johannes Bö vybojoval v Číně celkem pět medailí: po triumfech ve sprintu, štafetě a smíšené štafetě získal ještě bronz ve vytrvalostním závodě a stane se nejúspěšnějším sportovcem her v Pekingu. S bilancí šesti zlatých, dvou stříbrných a šesti bronzových medailí je zároveň Norsko nejúspěšnější biatlonovou zemí na této olympiádě.

Český tým vyšel poprvé od roku 2010 naprázdno. Před osmi lety v Soči získal po pozdější diskvalifikaci Rusek ze štafety žen šest medailí, o čtyři roky později brali čeští biatlonisté v Pchjongčchangu dva cenné kovy.

Jednatřicetiletý Krčmář absolvoval druhý olympijský závod s hromadným startem v kariéře a byl jediným Čechem na startu. Stříbrný medailista ze sprintu v Koreji na první položce nechyboval a byl průběžně dvanáctý se ztrátou osmnácti vteřin na čelo.

Při druhé střelbě vleže a úvodní položce vestoje rodák z Vrchlabí vždy jednou minul a držel se na 15. místě. Slibný výsledek si však pokazil poslední zastávkou. Musel na tři trestná kola a dojel jednadvacátý se ztrátou tří minut a 40 sekund na vítěze. Oproti stejnému závodu před čtyřmi lety v Pchjongčchangu si polepšil o pět míst.

O šestou medaili na OH v Pekingu přišel na závěrečné položce Quentin Fillon Maillet. Francouz figuroval na druhém místě, ale třikrát nemířil přesně a doběhl čtvrtý. Vítěz vytrvalostního a stíhacího závodu ztratil ve finiši na třetího Christiansena třináct vteřin.

Biatlon na ZOH v Pekingu:

Muži - závod s hromadným startem (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 38:14,4 (4. trest. okruhy), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -40,3 (2), 3. Christiansen (Nor.) -1:12,5 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:25,6 (5), 5. Windisch (It.) -1:38,4 (3), 6. Laegreid (Nor.) -1:46,1 (5), 7. Eder (Rak.) -1:56,4 (2), 8. Doll (Něm.) -2:31,4 (6), 9. Seppälä (Fin.) -2:32,7 (5), 10. Kühn (Něm.) -2:38,3 (5), ...21. Krčmář (ČR) -3:40,5 (5).