Biatlonista Johannes Bö získal v Pekingu čtvrté zlato, Krčmář byl jednadvacátý

Čang-ťia-kchou (Čína) - Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö ovládl závěrečný závod s hromadným startem a získal na olympijských hrách v Pekingu již čtvrté zlato. Trojnásobný vítěz Světového poháru zvítězil i přes čtyři chyby na střelnici před Martinem Ponsiluomou ze Švédska a svým krajanem Vetle Sjastadem Christiansenem. Michal Krčmář skončil po pěti trestných okruzích jednadvacátý.

Johannes Bö vybojoval v Číně celkem pět medailí: po triumfech ve sprintu, štafetě a smíšené štafetě získal ještě bronz ve vytrvalostním závodě a stane se nejúspěšnějším sportovcem her v Pekingu. S bilancí šesti zlatých, dvou stříbrných a šesti bronzových medailí je zároveň Norsko nejúspěšnější biatlonovou zemí na této olympiádě.

"Hodně to pro mě znamená. Moje poslední sezony byly fantastické, ale na olympiádě záleží nejvíc. Jsem moc šťastný, že jsem předvedl svůj nejlepší výkon na hrách, ne pouze před nimi a po nich. Je to velká úleva," uvedl Bö, jenž bojoval s únavou po úterní štafetě. "Šlo to nepřipouštět si špatné myšlenky, myšlenky na volno. Udržel jsem soustředěnou hlavu, koncentroval jsem se na další závod a dal do toho všechno," dodal.

Český tým vyšel poprvé od roku 2010 naprázdno. Před osmi lety v Soči získal po pozdější diskvalifikaci Rusek ze štafety žen šest medailí, o čtyři roky později brali čeští biatlonisté v Pchjongčchangu dva cenné kovy.

Jednatřicetiletý Krčmář absolvoval druhý olympijský závod s hromadným startem v kariéře a byl jediným Čechem na startu. Stříbrný medailista ze sprintu v Koreji na první položce nechyboval a byl průběžně dvanáctý se ztrátou osmnácti vteřin na čelo.

Při druhé střelbě vleže a úvodní položce vestoje rodák z Vrchlabí vždy jednou minul a držel se na 15. místě. Slibný výsledek si však pokazil poslední zastávkou. Musel na tři trestná kola a dojel jednadvacátý se ztrátou tří minut a 40 sekund na vítěze. Oproti stejnému závodu před čtyřmi lety v Pchjongčchangu si polepšil o pět míst.

"S tímhle nejsem spokojený. Měl jsem to rozjeté mnohem líp, práci, kterou jsem odváděl dvanáct kilometrů, pak přišla vniveč. S tím nejsem spokojený," zlobil se na sebe Krčmář.

"Pokud mám hodnotit olympiádu, tak šestnácté místo určitě není špatné. Když si pak člověk řekne, že je šestnáctý (ve sprintu) na olympiádě, tak to nezní úplně zle. Ale na druhou stranu není to výsledek, za který bych se plácal po ramenou. Já ho přijmu, řeknu OK, je to něco, co jsem předvedl. Ale myslím si, že sto procent by bylo umístění v první desítce. To mi trošku chybí," dodal.

O šestou medaili na OH v Pekingu přišel na závěrečné položce Quentin Fillon Maillet. Francouz figuroval na druhém místě, ale třikrát nemířil přesně a doběhl čtvrtý. Vítěz vytrvalostního a stíhacího závodu ztratil ve finiši na třetího Christiansena třináct vteřin.

Biatlon na ZOH v Pekingu:

Muži - závod s hromadným startem (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 38:14,4 (4. trest. okruhy), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -40,3 (2), 3. Christiansen (Nor.) -1:12,5 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:25,6 (5), 5. Windisch (It.) -1:38,4 (3), 6. Laegreid (Nor.) -1:46,1 (5), 7. Eder (Rak.) -1:56,4 (2), 8. Doll (Něm.) -2:31,4 (6), 9. Seppälä (Fin.) -2:32,7 (5), 10. Kühn (Něm.) -2:38,3 (5), ...21. Krčmář (ČR) -3:40,5 (5).