Oslo - Poslední sprint sezony Světového biatlonistů vyhrál v Oslu domácí Nor Johannes Thingnes Bö, jenž měl už před závodem jistý velký glóbus za celkové pořadí i malý za hodnocení disciplíny. Čtrnáctým vítězstvím v ročníku vyrovnal Bö dva roky starý rekord Martina Fourcadea a ve zbývajících dvou závodech bude útočit na jeho překonání.

Nejlepší z českých biatlonistů byl na 26. místě Michal Krčmář, jenž stejně jako vítěz musel na jedno trestné kolo. V závodě, jenž se kvůli špatné viditelnosti způsobené mlhou jel na hranici regulérnosti, bodovali ještě 33. Tomáš Krupčík a 37. Ondřej Moravec.

Do sobotního stíhacího závodu postoupil ještě z 50. místa Jakub Štvrtecký. Závody na Holmenkollenu skončily pro zkušeného Michala Šlesingra, jenž obsadil 97. pozici.

Krčmáře připravily o lepší umístění delší úprava mířidel před první střelbou a pád v posledním běžeckém kole. "Na stavu jsem ztratil asi deset až dvanáct sekund. Jednou jsem minul a ve stoje jsem už riskoval, naštěstí to dopadlo dobře. V posledním kole jsem ale zavrávoral a upadl, to bylo dalších osm až deset sekund pryč. Jsem z toho rozpolcený, kdybych nedělal tyhle blbosti, byl bych někde k desátému místu," řekl České televizi Krčmář.

Pětadvacetiletý Bö vyhrál první závod po mistrovství světa suverénně o 31,7 sekundy před Italem Lukasem Hoferem a o 35 sekund před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem, kteří na rozdíl od něj stříleli jako jedni z mála bezchybně. Čtyřnásobný světový šampion z Östersundu si připsal 35. výhru v kariéře a 14. v sezoně, čímž vyrovnal rekord Francouze Fourcadea z ročníku 2016/17.

V sobotu se v Oslu pojedou stíhací závody a seriál SP vyvrcholí v neděli závody s hromadným startem.

Výsledky finále SP v biatlonu v Oslu

Muži (sprint 10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:39,9 (1 tr. okruh), 2. Hofer (It.) -31,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -35,0 (0), 4. Eberhard (Rak.) -38,3 (2), 5. T. Bö (Nor.) -38,5 (1), 6. Doll (Něm.) -39,4 (2), 7. Desthieux (Fr.) -51,9 (2), 8. Peiffer (Něm.) -52,7 (2), 9. Loginov (Rus.) -52,9 (1), 10. Leitner (Rak.) -54,7 (0), ...26. Krčmář -1:24,8 (1), 33. Krupčík -1:49,6 (2), 37. Moravec -1:51,6 (3), 50. Štvrtecký -2:20,4 (2), 97. Šlesingr (všichni ČR) -4:30,5 (5).

Konečné pořadí sprintu (po 9 závodech): 1. J. T. Bö 514 b., 2. Loginov 350, 3. Desthieux 338, 4. Doll 305, 5. Guigonnat (Fr.) 271, 6. T. Bö 271, ...20. Krčmář 153, 33. Moravec 90, 50. Krupčík 37, 62. Šlesingr 22.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 25 závodů): 1. J. T. Bö 1170, 2. Loginov 828, 3. Fillon Maillet 809, 4. Desthieux 789, 5. Peiffer 700, 6. Eder (Rak.) 662, ...19. Krčmář 374, 30. Moravec 255, 42. Krupčík 152, 69. Šlesingr 28.