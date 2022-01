Bezpilotní studentská formule z Fakulty elektrotechnické ČVUT se představí na EXPO v Dubaji

Návštěvníci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji si v rámci rotační expozice eForce Driverless DV.01 od 30. ledna do 13. února 2022 budou moci v pavilonu České republiky prohlédnout samořiditelnou formuli studentského týmu eForce. Po výstavě Robot's 100th Birthday to bude již druhá výstava, kde se na největší světové přehlídce představí technologie budoucnosti z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Formule DV.01 je vůbec prvním tuzemským vozem s autonomním řízením a jedním z prvních v celé Evropě. Koncepčně po mechanické stránce vychází ze sedmé generace pilotovaného elektrického modelu. Schopnost plně autonomní jízdy pak zajišťuje sestava senzorů v čele s LiDarem a stereokamerami, jejichž signál je následně zpracováván pomocí algoritmů v pokročilé výpočetní jednotce.

Za své krátké působení již stihl monopost sklidit i mezinárodní úspěchy, kdy v online závodech v hlavní disciplíně porazil týmy z věhlasných univerzit, jako je holandský Delft či americké MIT. Na závodech v Mostě pak dosáhl třetího místa, a tedy první pódiové umístění. S hmotností 205 kg se formule může pyšnit zrychlením z nuly na 100 km/h za 2,9 sekundy.

Studentský tým eForce FEE Prague Formula pod záštitou Fakulty elektrotechnické vyvíjí a staví elektrické monoposty už od roku 2010 a v letošním roce světu představí již jedenáctou generaci. Tým se skládá ze 60 studentů bakalářského i magisterského studia, kteří studují zejména na Fakultě elektrotechnické a na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V roce 2020 se tým rozrostl o tzv. driverless divizi, která pracovala na samořiditelné formuli ve spolupráci se zbytkem týmu.

"Na EXPO 2020 do Dubaje vyrážíme nejen prezentovat vědecko-technickou úroveň v České republice, ale také hrdě reprezentovat Fakultu elektrotechnickou i celé ČVUT v Praze. Setkání se zástupci průmyslu může naše členy obohatit o nové informace, aktuální trendy, rozšířit obzory, ale také získat spoustu nových kontaktů,“ uvedl zástupce studentského týmu eForce Josef Med.

V rámci rotační expozice s názvem Robot's 100th Birthday se již na EXPO 2020 od 23. října do 14. listopadu 2021 představila skupina Multirobotických systémů (MRS), působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. "Těší nás, že naše fakulta bude mít prostřednictvím týmu eForce opětovně své zastoupení na největší světové přehlídce technologií budoucnosti EXPO 2020. Tým již dvanáctým rokem představuje ideální platformu pro výchovu talentů napříč celou fakultou – do konstrukce nových formulí se zapojují jak studenti elektrotechnických oborů, kteří mají na starosti vývoj pohonů či baterií, tak studenti informatiky, kteří mohou uplatnit své schopnosti na algoritmech autonomního řízení,“ řekl profesor Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 procent výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30.000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. PodlMetodiky e 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17.800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení "Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro "Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. až 200. místem, v oblasti "Engineering – Mechanical“ na 201. až 250. místě, u "Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti "Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, v "Natural Sciences“ je na 254. příčce. V oblasti "Computer Science and Information Systems" je na 201. až 250. místě, v oblasti "Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti "Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti "Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.