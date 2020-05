Bezpečný a bezkontaktní výdej léků umožní smartboxy

Nová infrastruktura pro distribuci zdravotnického materiálu a chráněné předání zboží je napojena na síť lékáren. V nabídce jsou volně prodejná léčiva a potravinové doplňky. S podobným projektem Nakup bezpečně přišla i společnost Rohlík. cz.

České lékárny přijaly s ohledem na aktuální situaci zpřísněná hygienická opatření. Nápad na bezpečné nakupování vznikl hned v prvních týdnech nouzového stavu s cílem pomoci vytvořit infrastrukturu pro distribuci zdravotnického materiálu a bezpečné předání nákupu. Výsledkem jsou smartboxy pro bezpečný a bezkontaktní výdej léků s následným propojením na síť lékáren. Ve těchto chytrých schránkách mohou nyní první zákazníci přebírat svůj nákup.

Ve stejném období vznikl během jednoho týdne například také projekt Nakup bezpečně ve spolupráci se společností Rohlik.cz, která přišla s myšlenkou podpořit všechny provozovny, jež mohou nabízet nákup online a zákazník si jen objednávku vyzvedne.

„Mám obrovskou radost, že se podobné projekty daří dotahovat do konce a mohli jsme propojit firmy, které nabízejí vítané bezpečné řešení zákazníkům lékáren. Vzniká celá řada unikátních projektů, které tu zůstávají a mohou pomoci v denních službách občanům, a to i v případě opakovaného boje s covid-19. Bezkontaktní výdejní místa mohou hrát do budoucna důležitou roli, díky podobným technologickým a digitálním projektům budujeme a doplňujeme novou kritickou infrastrukturu státu,“ říká Robin Čumpelík, koordinátor pro Inovační strategii České republiky.

Ovládání přes chytrý telefon

Smartbox nabízí řešení pro bezkontaktní výdej volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků, a to zejména v období zvýšeného rizika virové nákazy. Tedy rovněž v době rizika onemocněním covid-19. Zákazník si vybere zboží a u možnosti dopravy zvolí vyzvednutí v boxu. Po vyčerpání kapacity se box z nabídky „skryje“ do doby, než se uvolní některá z dalších schránek. Box obsahuje celkem 10 schránek.

„Technologie smartboxů se dříve primárně využívala k úschově movitého majetku. S úmyslem pomoci v boji proti covid-19 bylo nutné adaptovat stávající technologii a systém i software na bezkontaktní výdej ovládaný chytrým telefonem. To jsme zvládli v rychlém tempu poté, co ministerstvo průmyslu a obchodu skvěle zareagovalo a propojilo nás s lékárnami. Na vlastní náklady spolu s EUC jsme mohli obratem spustit pilot pro výdej léčiv a doplňků stravy. Využití boxů plánujeme rozšířit i pro další produkty jako jsou potraviny, balíky apod.“ vysvětluje za společnost Cubesave Martin Kokta.

„Smartbox je praktický nástroj v období zvýšeného rizika virové nákazy a inovativní projekt pro bezkontaktní výdej volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků. Tuto možnost aktuálně nabízí zákazníkům e-shopu www.euclekarna.cz. Je zde i menší pravděpodobnost čekání na výdej objednávky ve frontách,“ doplňuje Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Lékárny využívají všech dostupných možností aktivní i pasivní ochrany před covid-19. Například v lékárnách EUC je k dispozici dezinfekce, na podlahách jsou vyznačeny zóny, aby zákazníci věděli, jakou mají mezi sebou udržovat vzdálenost, na jednotlivých tárách přibyly ochranné zástěny a personál je vybaven respirátory, rouškami, rukavicemi, ochrannými štíty a dezinfekcí. Zároveň v prostorech nejen lékáren, ale i samotných klinik byla zavedena edukace pacientů v mytí rukou. V některých lékárnách běží provoz na více směn. Zaměstnanci se střídají, aby navzájem nepřišli do kontaktu. A samozřejmě několikrát denně probíhá dezinfekce a sanitace prostor oficíny, táry apod.

Propojování vhodných partnerů

V současné době se intenzivně pracuje na dalším rozšíření projektu, kdy by nemuselo jít pouze o autonomní systém výdeje, ale připravují se i celková řešení, která jsou schopna zajistit související problematiku jako např. legislativní, účetně-daňové, skladové hospodářství a další. Jde o vědomou přípravu se všemi partnery na budoucí stav, který výrazně pomůže udržet běžný chod života i za podobných situací, jako je současná hrozba covid-19.

Nápad vznikl v týmu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který se zabývá transferem technologií, propojováním potenciálních partnerů za účelem rychlého nasazování inovací. Zmíněné společnosti tak mohly spustit na vlastní náklady pilotní projekt Cubesave pro výdej léčiv a doplňků stravy. Propojení společností Cubesave a lékáren EUC umožnila platforma Spojujeme Česko.

Úkolem týmu Spojujeme Česko je rychle hledat řešení a propojit vhodné partnery. Těchto interakcí vznikají desítky. Tým ministerstva přišel například s myšlenkou využít Sbazar.cz pro prodej a vzájemnou nabídku mezi občany, čímž inicioval úspěšný projekt. Společnost Seznam.cz během pár hodin tuto myšlenku realizovala, vytvořila na svých stránkách speciální záložku, kde lidé mohli obratem sdílet svou pomoc a nabídku ostatním pro zvládnutí koronaviru.

„Podobné projekty jednoznačně ukazují, jak velkou roli mohou hrát nové technologie, digitalizace a inovace v krizových situacích, ale zejména při budování přidané hodnoty a rozvoji nové ekonomiky. Právě podpora malých a středních firem včetně start-up projektů a intenzivnější podpora univerzitních a vědeckých spinoff projektů okamžitě přispívají nejen k boji s covid-19, ale primárně k budování větší soběstačnosti a ekonomického rozvoje. Proto také vznikl program Czech Rise Up,“ doplňuje Čumpelík.