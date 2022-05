Bezpečnostní výzva generála Andora Šandora občanům České republiky

Generál Andor Šándor vyzval všechny občany České republiky, aby neprodleně po vzoru jiných států začali řešit otázku své bezpečnosti, a byli připraveni k její ochraně. Bezpečnostní výzva, která dnes v 11:00 hodin zazněla v prostorách pražského Krystal Centra, reaguje na celosvětovou bezpečnostní nestabilitu a akutní nedostatek krytů.

"Z vojenských statistik vyplývá, že během válečných konfliktů zbytečně umírá až 80 procent lidí v sutinách vlastních domů. Dochází k tomu jen proto, že tito lidé neměli možnost se ukrýt mimo své obydlí. Přitom řešení je zcela jednoduché. Každý, kdo má dům se zahradou může mít adekvátní a rychlé řešení osobní ochrany v podobě vlastního nízkonákladového krytu,“ vysvětlil generál Andor Šándor. Představeným řešením je kryt iBunker vyráběný přímo v České republice.

Petr Fiala, premiér ČR, 3. března 2022 zdůraznil, že v České republice je nedostatek krytů. Jejich kapacita pojme v případě potřeby pouze 250.000 osob. Tento údaj lze čerpat i z vládních statistik. Co to ale znamená? Že, v České republice má jen 25 lidí z 1000 šanci na bezpečný úkryt. A výzva, která dnes zaznívá přichází v okamžiku, kdy byl dokončen vývoj i zkušební provoz řešení, které bude splňovat následující kritéria:

1) poskytovat ochranu před závalem, tlakovou anebo tepelnou vlnou následkem útoku,

2) garantovat podmínky konstrukční bezpečnosti,

3) být rychle dostupným řešením s ohledem na změnu bezpečnostní situace v Evropě,

4) být cenově dostupným řešením (a to s ohledem na současnou dobu ne pouze pro obyvatele s vysokými příjmy).

Pro splnění definovaných kritérií tak vznikla strategická spolupráce mezi generálem Andorem Šándorem a společností Avaneus s.r.o. (člen nadnárodní skupiny RS Wetra Group). Výsledkem tohoto spojení je výrobní program individuálních protizávalovvých a protileteckých krytů na ochranu zdraví a bezpečnosti občanů České republiky. Generál Andor Šándor, bezpečnostní expert, se stal ambasadorem a garantem tohoto řešení a podílel se také na jeho vývoji.

Kryt iBunker je zhotoven ze železobetonového monolitu o vnitřních rozměrech 2,7 x 3 m, s pochozí výškou kolem 2 až 2,1 m. Je vybaven jedním, případně dvěma vstupy opatřenými bezpečnostními poklopy a dveřmi. Velmi důležitým prvkem iBunkeru je vnitřní ventilace, kde cirkulaci zajišťuje vstup čerstvého vzduchu a výstup vydýchaného vzduchu. Kapacita ventilace je počítána pro 5 až 7 osob. IBunker by měl být uložen nejméně 0,5m pod povrchem země – od horní desky krytu. A kdo si kryt může pořídit? Každý, kdo má zahradu a pozemek.

Kromě již zmíněné ventilace má kryt v základním provedení toto vybavení: dvě polohovací postele, které je možno využít i jako regály (umístění je zcela na majiteli), matrace, mobilní WC, vlhku odolné komody, stůl s lavicemi, bezdrátové LED osvětlení, rádio, lékárničku, zesilovač GSM signálu, trezor, odpadkový koš, hasící přístroj, barel na vodu a další.

Za příplatek je možné doobjednat solární fotovoltaický set se zásobní baterií a měničem na 230 V – což umožní nezávislé fungování v případě výpadku elektrické energie, ale zároveň je možné takto získanou energii používat i doma, protože výkon této solární stanice je úctyhodných 1000 W. A to se v době extrémně vysokých ceny energií skutečně hodí.

Není na co čekat. Ochrana sebe a svých nejbližších je prioritou každého z nás a je lepší být připraven než překvapen. Kryty iBunker jsou, s ohledem na nízkou zaváděcí cenu 349.000 Kč vhodné pro širokou veřejnost, kde v této ceně je již bohatá výbava. Kryt je zároveň projektován až pro sedm osob, a to včetně možnosti spaní. Jeho aktuální dodací lhůta je od dvou do tří měsíců.

Avaneus je český výrobce protizávalových a protileteckých krytů. Výrobní program vznikl jako reakce na náhlou změnu bezpečnostní situace v České republice. Naše mise je přispět k ochraně a bezpečí obyvatelstva. Kryty iBunker za výhodnou cenu, tak aby byli dostupné široké veřejnosti a zároveň dodržet rychlou dotací lhůtu.

Další aktuální informace najdete na: www.ibunker.cz