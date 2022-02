Bezpečnostní výbor projednal návrh jmenovat Koudelku šéfem BIS

Praha - Sněmovní bezpečnostní výbor dnes projednal návrh jmenovat Michala Koudelku opětovně ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS). Po necelé čtvrthodině schválil 11 hlasy ze 12 přítomných poslanců usnesení, které vládě umožňuje Koudelku do čela kontrarozvědky jmenovat. Premiér Petr Fiala (ODS) předpokládá, že vláda Koudelku jmenuje na svém nejbližším zasedání.

Ředitele BIS jmenuje podle zákona o zpravodajských službách vláda po projednání v bezpečnostním výboru. Výbor proto v usnesení konstatoval, že záležitost projednal. Koudelka je od poloviny srpna vedením BIS pouze pověřený poté, co mu vypršel první pětiletý mandát.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) po loňském konci Koudelkova mandátu původně zvažoval, že nového ředitele vybere po konzultaci se sněmovním výborem. Nakonec se však s ohledem na říjnové sněmovní volby rozhodl nechat výběr až na příští vládě. Fiala poslancům řekl, že není ideální, aby instituce tak důležitá pro bezpečnost země neměla plnohodnotné vedení. "Taková situace by neměla trvat dlouho," vysvětlil svůj návrh.

Fiala doplnil, že Koudelkovy profesní kvality poslanci znají. "BIS pod jeho vedením dosáhla spousty pozoruhodných výsledků," uvedl. Koudelka řekl, že za pět let pod jeho vedením se služba změnila. "Dnešní BIS je silnou a sebevědomou službou, uznávanou a respektovanou doma i v zahraničí," uvedl.

Za pět let se podle něj velmi změnily hrozby, kterým musí Česko čelit. "Vedle terorismu či špionáže čelíme dalším, méně viditelným, ale ne méně nebezpečným hrozbám, jako jsou hrozby dezinformačních kampaní nebo v kyberprostoru," dodal Koudelka. Kontrarozvědka na to reaguje a v případě jeho pokračování v čele služby bude v tomto trendu pokračovat. Koudelka chce také držet krok v technologickém vývoji a rozšiřovat mezinárodní spolupráci. "Neustoupíme žádným tlakům bez ohledu na to, kdo za nimi stojí," prohlásil Koudelka.

Výbor již před dvěma týdny doporučil vládě Koudelku jmenovat. Fiala poté uvedl, že ho doporučení nepřekvapilo. Minulý týden pak výbor požádal o projednání návrhu Koudelku jmenovat. Proti BIS a především Koudelkovi často vystupuje prezident Miloš Zeman, který šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti.