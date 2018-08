Praha - Sněmovní bezpečnostní výbor na návrh Jana Bartoška (KDU-ČSL) přerušil dnešní schůzi, kde se zabýval návrhem vlády, aby se novým šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stal šéf Okresního státního zastupitelství v Lounech Radim Dragoun. Poslanci se odebrali na plénum Sněmovny a k programu výboru se vrátí po skončení jeho jednání. Víc než hodinové diskusi předtím dominovaly především dotazy na to, jak vypadala činnost výběrové komise, která Dragouna doporučila.

Poslankyně Jana Černochová (ODS) kritizovala, že poslanci se nedozvěděli ani jména všech 12 kandidátů, kteří o místo šéfa GIBS usilovali. Přítomná pracovnice úřadu vlády to zdůvodnila předpisy o ochraně osobních údajů. Po žádosti Sněmovny deset účastníků souhlasilo, že se poslanci mohou jejich jména dozvědět, další dva kvůli obavám, že jména uniknou do médií, nesouhlasili.

Premiér Andrej Babiš (ANO) to označil za logické. "Kdo prohrál a pracuje v nějaké instituci, tak asi nechce dát veřejnosti na známost, že se přihlásil," uvedl. Podle Černochové by poslanci na jména měli mít nárok. "Pokud se přeci někdo transparentně hlásí do výběrového řízení, jak může říct, že nechce, aby jeho jméno podléhalo veřejné kontrole? My jsme tady poslanci Parlamentu ČR, jsme tady od toho, abychom kontrolovali vládu, a máme právo ty informace mít," řekla.

Babiš odmítl i to, že by zasahoval do výběru členů komise či ovlivňoval, koho komise do čela GIBS doporučí. "Neznám ta jména, neřešil jsem to," uvedl. Složení komise podle něj navrhli vládní úředníci. Premiér trval na tom, že výběr šéfa GIBS se uskutečnil poprvé transparentně, předchozí ředitele podle něj vybrali postupně bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ODS) a expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Dragoun poslancům v úvodu jednání představil svůj životopis i vizi práce. "Pokud bych se stal ředitelem, zamýšlel bych se nad strukturou a vedením úřadu," řekl. Řešit chce budoucnost specializovaných pracovišť, tok informací či zatížení jednotlivých pracovišť. Zvýšit by chtěl důvěru mezi GIBS a státními zastupitelstvími.

Poslanec Pavel Žáček (ODS) na jednání výboru připomněl okolnosti, za kterých skončil předchozí šéf GIBS Michal Murín. Ten požádal o odchod do civilu po sporech s Babišem. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.