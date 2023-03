Bezpečnostní ředitelkou v prezidentské kanceláři bude Princová

Praha - Bezpečnostní ředitelkou prezidentské kanceláře se stane Mlada Princová. Na twitteru to uvedl zvolený prezident Petr Pavel. Princová pracovala například jako náměstkyně civilní rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

"Její zkušenosti z oblasti bezpečnosti a analytiky i pověst profesionálky jsou pro mě zárukou o jejím přínosu do týmu. Zároveň má nejvyšší bezpečnostní prověrku, to usnadní rychlý nástup do funkce," uvedl Pavel.

"Uplatnění v kanceláři prezidenta vnímám především jako pokračování mé cesty ve službě naší zemi, a to s respektem k principům a hodnotám, na kterých stojí," poskytla vyjádření Princové ČTK mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.