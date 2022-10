Bezpečnostní rada státu projednávala přípravu vládní cesty do Kyjeva

Praha - Bezpečnostní rada státu (BRS) se na dnešním jednání zabývala přípravou cesty vládní delegace do Kyjeva. V tiskové zprávě o tom informoval úřad vlády. Zasedání českých a ukrajinských ministrů je v plánu 31. října, podle dřívějších informací by do ukrajinské metropole mělo vyrazit asi šest členů české vlády. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dopoledne uvedl, že se BRS bude zabývat také situací v oblasti migrace.

O chystaném jednání české a ukrajinské vlády v Kyjevě informovala Strakova akademie při nedávném unijním summitu na Pražském hradě. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že se ještě dolaďuje přesné složení delegace podle toho, o čem se bude hlavně jednat. Do Kyjeva by mělo zamířit šest českých ministrů. Bezpečnostní rada se dnes zabývala přípravami cesty, sdělil bez dalších podrobností úřad vlády.

BRS jako obvykle projednala aktuální záležitosti související s NATO a EU, ale i bezpečnostní situací v ČR. Zabývala se i děním na Ukrajině. "Ministryně obrany a náčelník generálního štábu informovali členy BRS o současných hrozbách pro ČR a o možných změnách strategie obrany," uvedl úřad vlády v tiskové zprávě.

Rada se zabývala i ideovým záměrem, který má zajistit bezpečnost a odolnost klíčové infrastruktury státu prostřednictvím vybudování jednotné komunikační platformy. Schválila také plán cvičení orgánů krizového řízení a pro informaci dostala materiál o úpravě centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu.

Rakušan dopoledne avizoval, že BRS bude jednat o nelegální migraci a jejích důsledcích. "O tom, co to znamená pro armádu, policii, celní správu, jak dát personálně tyto složky dohromady, aby kontroly na hranicích fungovaly," řekl. Za další důležité téma dnešního řádného zasedání rady označil pokračující válku na Ukrajině.