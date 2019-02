Praha - Rozvojem mobilní komunikace bezpečnostních a záchranných složek či dlouhodobým výhledem pro obranu se dnes bude zabývat Bezpečnostní rada státu (BRS). ČTK to sdělila Vanesa Šandová z tiskového oddělení úřadu vlády. Devítičlenný pracovní orgán vlády se sejde ve Strakově akademii v 07:00.

Bezpečnostní rada státu probere podle Šandové například aktuální problematiku Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, a to včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice. Tématem bude i dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035 a koncepce přípravy občanů k obraně státu na léta 2019 až 2024.

Dlouhodobý obranný výhled naposledy vláda schválila v roce 2015, týkal se tehdy období do roku 2030. Materiál měl za úkol stanovit, kam by se měly rozvíjet schopnosti české armády a kam by armáda měla směřovat. Obrana ho označovala za základní východisko pro obranné plánování. Nyní předkládaný dokument posune obranný výhled do roku 2035.

Členové BRS proberou také problematiku smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a pozici České republiky v této záležitosti. USA v pátek oznámily, že od smlouvy za půl roku odstoupí, následně stejný krok ohlásilo i Rusko. Spojené státy Rusko obviňují, že smlouvu porušilo výrobou nové střely, což Moskva popírá.

Na BRS by také měla zaznít informace o řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na deset let. Server iROZHLAS.cz v pátek uvedl, že ministerstvo vnitra bude muset v krátké době rozhodnout, jak se postaví k zařízením od čínských firem Huawei a ZTE v zakázce za asi 2,5 miliardy korun na modernizaci státní šifrované komunikační sítě Pegas.

Bezpečnostní rada státu by měla také projednat návrh na udělení ceny BRS za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2019 a na programu je zařazena také informace o plnění meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2017 až 2023 s výhledem do roku 2030.