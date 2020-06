Bezpečnostní rada probere možné změny v krizové legislativě

Praha - Poprvé po sérii mimořádných jednání začátkem března kvůli koronavirové epidemii se dnes v řádném termínu sejde Bezpečnostní rada státu. Měla by mimo jiné zahájit diskusi o novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a souvisejících předpisů, která by měla do budoucna upravit problematiku vyhlašování stavu nouze či nebezpečí tak, aby pokrývala všechny hrozby včetně epidemie, sucha a kyberútoků. Podrobnosti návrhu představí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání rady na dopolední tiskové konferenci.

Ministři při koronavirové epidemii upozorňovali, že nynější zákony byly připraveny především na situace, které už Česko zažilo, například povodně. Úpravy ústavního zákona o bezpečnosti, krizového zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, by měly umožnit lepší reakci na epidemie a další situace a přesněji definovat, jaká opatření mohou vláda a další ministerstva přijímat.

V dubnu rozhodl Městský soud v Praze o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Kabinet následně musel pravidla přijmout jako krizová opatření, o kterých nerozhoduje jeden ministr, ale celá vláda. Ministři chtějí nyní pravomoci ministerstva zdravotnictví do konce roku definovat v dočasném předpisu, trvalé řešení by pak měla přinést novela připravovaná na vnitru.

Hamáček v květnu Lidovým novinám řekl, že novela by měla vymezit pravomoci vlády, ministerstev či Sněmovny při mimořádných stavech. Přesněji vymezen by měl být stav nebezpečí, aby nebyl ve všech případech nutný nouzový stav. Ten letos v Česku platil od 12. března do 17. května. Po projednání na BRS by měla předpis k připomínkám dostat i opozice.