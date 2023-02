Bezpečnostní rada německé vlády schválila dodávku 178 tanků Leopard 1 Ukrajině

Berlín - Bezpečnostní rada německé vlády schválila dodávku 178 tanků Leopard 1 pro Ukrajinu ze skladů zbrojovek. Dnes o tom informují portály Spiegel Online a Business Insider.

Některé z tanků Německo na Ukrajinu pošle v létě, většinu z nich ale až příští rok.

Minulý měsíc vláda kancléře Olafa Scholze po nátlaku spojenců rozhodla, že Ukrajině poskytne 14 moderních tanků Leopard 2 ze zásob bundeswehru. Zároveň povolila, aby tyto stroje předaly Ukrajině, která se už rok brání ruské agresi, také jiné země. Berlín odsouhlasil i vývoz starších leopardů 1.

Business Insider uvádí, že 88 tanků Leopard 1 dodá Ukrajině společnost Rheinmetall. Její šéf Armin Papperger podle agentury Reuters řekl, že letos se na Ukrajinu dostane 20 až 25 tanků a zbývající z celkových 88 v příštím roce. Firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ukrajinské armádě poskytne 99 tanků Leopard 1.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.