Bezpečnost summitu EU zajistí stovky policistů z celé ČR, uzavírky nebudou

Praha - Bezpečnost a doprovod členů unijního summitu zajistí příští týden stovky policistů z Prahy a z celé republiky, pravděpodobně se zúčastní i armáda. Dopravní uzavírky v plánu nejsou. Očekávat lze menší zdržení při průjezdu delegací z Letiště Václava Havla na Pražský hrad a poté do místa ubytování. Více informací policie zveřejní po pondělním jednání operativního štábu. Na dotaz ČTK to dnes řekl tiskový mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Neformální summit se při českém předsednictví v Radě EU koná příští čtvrtek a pátek. Hrad už informoval, že bude od 4. do 8. října uzavřený celý areál Pražského hradu.

"Stejně jako při jiných akcích tohoto typu zajistíme bezpečný převoz nebo doprovod na místo jednání a poté do hotelů. Spolupracovat při tom budou všechny bezpečnostní složky," vysvětlil mluvčí. "Vzhledem k tomu, že jde o desítky delegací, ale nelze přesně specifikovat, jak bude naše asistence vypadat," doplnil. Někteří delegáti pojedou v policejních vozech, jiní mohou z letiště cestovat speciálními autobusy, ti významnější mají vlastní vozidla, kterým policie pouze poskytuje doprovod a hladký průjezd městem. "Obecně zatím neplánujeme žádné uzavírky, nicméně s drobnými dopravními komplikacemi je možné se setkat a to především při průjezdech delegací. Omezení budou v blízkosti Hradu," doplnil Moravčík. Policie podle něj třeba při průjezdu Evropskou ulicí může na několik minut vypnout semafory. Lidé to ale téměř nepocítí.

Největší nápor lze očekávat ve čtvrtek po poledni, kdy na Hrad zamíří vedle lídrů zemí Evropské unie také zástupci nečlenských států. Pozvánku pro premiéru nového formátu Evropského politického společenství (EPC) dostalo 17 zemí včetně Británie, Ukrajiny a Turecka. V pátek po 09:00 budou na Hrad přijíždět už jen lídři unijních států.