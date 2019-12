Praha - S bezpečností pomáhají v pražských nemocnicích nejčastěji kamery nebo ostraha. V Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) testují systém rozpoznávání nestandardního chování, který umí najít i ztraceného pacienta. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) slouží v noci zásahová skupina ostrahy se psem, která pomáhá třeba s opilými nebo agresivními pacienty. Žádná nová speciální opatření ale podle ankety ČTK po útoku střelce ve Fakultní nemocnici v Ostravě před deseti dny nejsou.

Detekce rizikového chování v IKEM je zatím v testovacím režimu. "Díky propojení počítačového a kamerového systému dokáže vyhodnotit rizikové chování návštěvníků, ztraceného pacienta nebo odložené zavazadlo. Průběžně také zvyšujeme počty a obnovujeme součásti kamerového systému," sdělila ČTK mluvčí Markéta Šenkýřová.

Ředitel IKEM Michal Stiborek tento týden ve sněmovně řekl, že systém se dá přirovnat k takovým, které se používají k analýze chování fanoušků na fotbalových stadionech. Na rozdíl od nich ale nemocnice vyhodnocuje rizika v reálném čase. Pokud se při testování ukáže jako funkční, vypíše na jeho pořízení nemocnice veřejnou zakázku.

IKEM také vlastní radiový systém pro krizovou komunikaci nebo na vytipovaných pracovištích rozvíjí systém tlačítek, kterými může personál tajně zavolat o pomoc. Podobná tlačítka mají i jinde, například ve VFN nebo na Bulovce. Podle tamní mluvčí Marie Heřmánkové zvažovali i rozšíření působení noční zásahové skupiny i přes den, zatím ho ale nezavedli.

Na mnohá nemocniční oddělení pražských nemocnic se pacienti ani veřejnost nedostanou volně, ale personál má čipy pro vstup. Do nemocnic je obecně zákaz vstupu se zbraněmi, reálně to ale není možné kontrolovat. "Někdy bychom potřebovali u podezřelých pacientů osobní prohlídky, ale v současné době nám to zákon nepovoluje," řekl ve sněmovně ředitel Thomayerovy nemocnice v Krči Zdeněk Beneš.

Kromě technických opatření nemocnice také školí pravidelně zaměstnance na krizové situace. Na taková školení dostávají státní nemocnice i dotace ministerstva zdravotnictví, letos to bylo 32 milionů korun. "Od ledna 2020 bude nově provedena analýza hrozeb a rizik a přepracovány bezpečnostní plány a bezpečnostních procedury. Následně budou prováděny nácviky a cvičení," uvedla vedoucí oddělení PR a marketingu Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová. Nemocnice také zadá bezpečností audit, kontrola bude v první polovině roku 2020.

Nemocnice se potýkají také s výhrůžkami bombovými útoky nebo kybernetickými útoky jako nedávno nemocnice ve středočeském Benešově. "Sofistikované útoky budou stále dokonalejší a pokud na to nedostaneme další finanční prostředky, tak bude problém nemocnice dostatečně ochránit," dodal ředitel Beneš.