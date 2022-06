Běžkyni na lyžích Razýmové se narodila dcera Izabela

Praha - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová se stala maminkou. Třicetileté české reprezentantce a jejímu manželovi a trenérovi Vladislavovi se narodila dcera Izabela. Samotná závodnice o tom dnes informovala na svém instagramu. "Život už nikdy nebude jako dřív. IZABELA," napsala Razýmová na sociální síť.

Razýmová informovala o svém těhotenství na začátku loňského listopadu. Tehdejší nejlepší česká běžkyně, která několikrát pronikla do nejlepší desítky v závodech Světového poháru, poté vynechala i olympijskou sezonu s únorovým vrcholem v Pekingu. Avizovala však, že by se chtěla po porodu do závodní stopy vrátit.