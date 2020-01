Běžkyně Razýmová doufá, že doma unese břímě nervozity

Nové Město na Moravě (Žďársko) - S novou pozicí ostře sledované ženy se zkusí před domácími fanoušky vypořádat běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová. Při návratu Světového poháru do Nového Města na Moravě ji o víkendu poženou po trati fanoušci, mezi kterými bude i osazenstvo plného autobusu kamarádů.

Osmadvacetiletá Razýmová začala sezonu pátým místem na klasické desítce, devátá dojela ve stíhačce volně a sedmá byla na bruslařské desítce. Z Tour de Ski na přelomu roku sice odstoupila, ale je fit a připravena výkony zopakovat.

"Start sezony mě překvapil a chtěla bych na něj tady navázat. Doufám, že to bude dobré," řekla Razýmová na tiskové konferenci ve Vysočina Areně.

Po slabších českých běžeckých letech je pro fanoušky novou nadějí, kterou můžou u trati bouřlivě podporovat. "Je to velká motivace. Břímě nervozity domácího prostředí na nás bude ležet, ale snad se to na mně moc nepodepíše," řekla. S čerstvě nabitou pozicí sledované osobnosti se učí pracovat. "Přece jenom, být v roli, kdy mě nikdo nezná a moc lidí na mě nekouká, je mnohem snazší než momentálně, když jsem v hledáčku spousty lidí, kdy se na mě lidi víc zaměřují. Ale doufám, že psychika nebude hrát takovou roli, a jakmile se odstartuje, tak všechno půjde jako vždycky."

V tréninku na Horních Mísečkách v uplynulých dnech poznávala zájem okolí. Cítila, že ji lidé pozorují a občas ji zastavili. "Což ne vždycky je skvělé, ale jsem ráda, že se běžecké lyžování dostává do povědomí všech lidí," řekla Razýmová.

Její kamarádi z Plzně zorganizovali zájezd a přijede za ní autobus fanoušků. "Trošku jsem zvědavá, jaké to bude, potkávat je na trati. Možná si vezmu na rozjíždění sluchátka, aby mě moc nezastavovali. Jsem ráda, že dorazí, bude to nová zkušenost a pro ně snad dobrý zážitek," řekla svěřenkyně svého manžela Vladislava.

Myslí si, že nepodléhá tlaku okolí. I když moc dobře ví, jak se její výsledky veřejně probírají. "Tlak sama na sebe si asi největší vytvářím já sama. Záleží mi na tom, co si myslí ostatní, ale nejvíc mně záleží na tom, jak jsem spokojená já," uvedla.

V Novém Městě na Moravě prožila v roce 2014 premiéru ve Světovém poháru a ve sprintu byla čtvrtá od konce. "To je lyžařská historie," řekla. První distanční závod mezi elitou běžela na stejném místě o dva roky později a na volné desítce byla padesátá. "V běžeckém lyžování jsem se ještě hodně rozkoukávala. Byl to určitě dobrý zážitek, nicméně bych řekla, že spíš společenský než sportovní. Nebyl to úplný průšvih, ale v dnešní době už bych se na to jako na průšvih koukala," uvedla.

Kvůli špatným sněhovým podmínkám jsou v Novém Městě připraveny kratší okruhy a oproti původnímu plánu se prohodilo pořadí technik. V sobotu se desítka pojede volně a v neděli stíhačka klasicky. "Chvilku jsem byla naštvaná, protože se letos jel klasický individuální závod jen jednou a je to moje nejoblíbenější trať," řekla a dodala: "Ale věřím, že už mi je to z pohledu techniky jedno. Umím jezdit obě."

Světový pohár běžců se na Vysočině jede po jednadvacáté. V minulosti patřil k nejlepším v seriálu a do ochozů chodilo až třicet tisíc fanoušků. Aktuálně by pořadatelé byli rádi za dva tři tisíce. Právě Razýmová se mže stát symbolem nové vlny, která diváky přitáhne. "Byla bych ráda, kdyby se lidi koukali na běžecké lyžování jako takové, protože celé lyžování nejsem jenom já a netvořím výsledky jenom já."

Sama přiznává, že běh je v televizi nezáživný. Zvláště, když Norka Therese Johaugová všem ujede. "A je pořád v záběru, tak to není to pravé ořechové, ale je těžké sledovat zbytek pole, když je ujetá. Musíme ji dohnat."

