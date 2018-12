Davos (Švýcarsko) - Norská lyžařka Therese Johaugová dál vládne Světovému poháru, v Davosu dnes byla nejrychlejší na desetikilometrové trati volnou technikou. Mnohem vyrovnanější mužskou patnáctku vyhrál Rus Jevgenij Bělov o necelou sekundu před Francouzem Mauricem Manificatem.

Čeští reprezentanti ve švýcarském zimním středisku nebodovali. Nejlepší z žen byla na 45. místě Kateřina Razýmová s více než půlminutovou ztrátou na elitní třicítku. V závodu mužů nedokázal Michal Novák navázat na 24. místo ze sobotního sprintu a doběhl sedmdesátý.

Sedminásobná mistryně světa Johaugová po návratu z dopingového trestu ještě ve Světovém poháru s výjimkou sprintu neprohrála. V distančních závodech zvítězila popáté v sezoně, před týdnem pomohla k triumfu i norské štafetě.

Druhá za Johaugovou skončila se ztrátou 12 sekund krajanka Ingvild Flugstad Östbergová, která je její největší soupeřkou i v průběžném pořadí Světového poháru. Třetí doběhla Finka Krista Pärmäkoskiová.

Bělov měl nejlepší finiš, ještě na posledním mezičasu necelé dva kilometry před cílem byl za Manificatem druhý. Nakonec se ale osmadvacetiletý ruský běžec mohl radovat z premiérového individuálního triumfu v SP. Třetí skončil Nor Martin Johnsrud Sundby, kterého od vítězství dělilo čtyři a půl vteřiny.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Davosu

Muži:

15 km volnou technikou: 1. Bělov (Rus.) 35:52,5, 2. Manificat (Fr.) -0,9, 3. Sundby (Nor.) -4,5, 4. Spicov (Rus.) -7,5, 5. Jespersen (Nor.) -10,6, 6. Gaillard (Fr.) -17,0, 7. De Fabiani (It.) -21,3, 8. Holund (Nor.) -23,1, 9. Melničenko (Rus.) -24,7, 10. Musgrave (Brit.) -30,4, ...70. Novák -2:37,7, 71. Fellner -2:47,6, 85. Rypl (všichni ČR) -3:16,5.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 367, 2. Röthe 329, 3. Iversen 328, 4. Tönseth (všichni Nor.) 308, 5. Halfvarsson (Švéd.) 284, 6. Klaebo (Nor.) 280, ...77. Novák 7.

Ženy:

10 km volnou technikou: 1. Johaugová 26:06,9, 2. Östbergová (obě Nor.) -12,1, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -19,2, 4. Anderssonová (Švéd.) -38,2, 5. Digginsová -1:01,1, 6. Brennanová (obě USA) -1:04,9, 7. Stadloberová (Rak.) -1:09,3, 8. Sedovová -1:11,4, 9. Něprjajevová (obě Rus.) -1:17,4, 10. Brocardová (It.) -1:22,0, ...45. Razýmová -2:33,9, 57. Sixtová -3:11,8, 59. Schützová -3:20,5, 62. Hynčicová -3:35,8, 63. Janatová (všechny ČR) -3:36,5.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. Johaugová 600, 2. Östbergová 451, 3. Anderssonová 409, 4. Pärmäkoskiová 405, 5. Kallaová 369, 6. Nilssonová (obě Švéd.) 340.