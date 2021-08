Běžkyně Cimanouská míří do Evropy, je v péči polských diplomatů

Tokio - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je na cestě z Tokia do Evropy, podle médií nastoupila do letadla mířícího do Vídně. Atletka v dějišti olympijských her požádala na polské ambasádě o humanitární vízum a náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz dnes podle agentury Reuters řekl, že Cimanouská je v péči polských diplomatů.

"Jak jsme opakovaně naznačovali, podrobnosti ohledně jejího letu nebudeme zveřejňovat," uvedl Pryzdacz.

BBC s odvoláním na nejmenovaného činitele na tokijském letišti Narita uvedla, že se očekávalo, že Cimanouská poletí přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale cíl své cesty změnila.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér Jurij Mojsevič a funkcionář Artur Šumak ji údajně nutili, aby se z Tokia předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum.

V rozhovoru s BBC sportovkyně řekla, že v jejím případě nejde o politický protest. "Miluji svoji zemi a nezradila jsem ji," uvedla. "Jde o chyby, jakých se dopustili naši funkcionáři na olympiádě," dodala.

Bělorusko tvrdí, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Nicméně ona sama BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí a o ničem se ani nebavila s lékaři v olympijské vesnici.