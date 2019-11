Běžkaři na úpravu Jizerské magistrály přispěli poprvé milionem Kč

Bedřichov (Jablonecko) - Novou rolbu na úpravu tratí pro běžkaře si pořídila Jizerská o.p.s., která se o stará o lyžařskou magistrálu v Jizerských horách. Stála bezmála pět milionů korun, řekla ČTK ředitelka Radka Davidová. Nezisková společnost si rolbu mohla koupit i díky rekordnímu výtěžku z veřejné sbírky. Běžkaři v minulé sezoně poprvé přispěli na úpravu magistrály více než milionem korun. V meziročním srovnání vybrala Jizerská o.p.s. o 263.000 korun více. Dosavadním maximem bylo 840.000 korun před pěti lety.

"Je to hodně dobrý výsledek. Předpokládám, že to souvisí s tím, že za námi byla naše práce opravdu vidět," uvedla Davidová. Sezona 2018/2019 trvala 121 dnů a byla neobvyklá náročností na úpravu tras, a to kvůli odstraňování popadaných stromů i častému sněžení. Rolby vyjely 101krát, rolbaři najezdili více než 11.200 kilometrů a strávili ve strojích téměř 1500 hodin. I předchozí sezona trvala 121 dní, rolbaři toho ale najezdili asi o třetinu méně, zhruba 7200 kilometrů.

Častější údržba tras v uplynulé sezoně měla vliv na zvýšenou poruchovost techniky. Proto se podle Davidové rozhodli koupit novou rolbu a nejstarší prodat. "Je stále pojízdná, má naježděno necelý 5000 motohodin. Jsme ale v chráněné krajinné oblasti, kde je všechno daleko a může se třeba stát, že unikne nafta, tak jsme už nechtěli riskovat," uvedla Davidová. Loni se podle ní dvakrát stalo, že museli nejstarší rolbu kvůli poruše z magistrály odtáhnout.

Jizerská o.p.s. se čtyřmi rolbami udržuje kolem 200 kilometrů magistrály a upravit najednou celou trasu trvá čtyřem profesionálním řidičům osm až deset hodin. Na sezonu potřebuje společnost zhruba čtyři až pět milionů korun. Část peněz získává z veřejných rozpočtů, a to od Libereckého kraje, Liberce, Jablonce nad Nisou a dalších měst a obcí. Podporují ji také některé firmy a soukromí dárci.

Na úpravu dobrovolně přispívají i někteří běžkaři, peníze je možné posílat na účet, zvolit formu dárcovské sms a jako nejúčinnější se zatím ukázal prodej samolepek zavedených na konci roku 2012. Lyžaři mohou přispět od 50 do 2000 korun a podle výše příspěvku získají samolepky s různým označením, třeba výletník, hobík nebo mistr. V uplynulé sezoně se prodejem samolepek podařilo získat přes 830.000 korun.