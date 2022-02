Čang-ťia-kchou (Čína) - Ze stresu z obav před závěrečnou padesátkou na olympijských hrách v Pekingu v náročných podmínkách nemohl běžec na lyžích Adam Fellner pořádně spát. Kvůli extrémnímu počasí se nakonec jela "jen" třicítka volnou technikou a podle Fellnera měli závodníci v protivětru na tratích až pocit, že stojí.

Středisko Čang-ťia-kchou připravilo pro běžce na závěr programu krutou zkoušku. Nejnáročnější závod se jel v mrazu minus šestnáct stupňů, přičemž pocitovou teplotu podle českého kouče Vasila Husáka ještě snižoval vítr, který měl v nárazech rychlost až 50 km/h, až na pětatřicet pod nulou.

Nevlídné počasí avizovala už meteorologická předpověď. O těšení na závod se proto nedalo mluvit. "Musím říct, že jsem v noci skoro ani nespal. Byl jsem nervózní, vystresovanej, strach jsem z toho celkem měl. Fakt to bylo těžký. Jsem rád, že to mám za sebou," oddechl si Fellner.

Lyžařská federace závod nakonec zkrátila a Fellner rozhodnutí kvitoval. "Tak trochu zbaběle jsem to přijal a byl jsem rád," přiznal a dodal: "Za ty tři týdny, co jsme tady, tak to asi bylo nejhorší počasí. Dokázal bych si to představit horší, ale naštěstí k tomu nedošlo."

Zima na trati běžci z Jeseníku nebyla. Mnohem nepříjemnější byl vítr. "Místy byly z čerstvého sněhu nafoukané závěje. A když fouklo proti, měl člověk pocit, že stojí," líčil.

Závod se mu nevyvedl a po krizi z posledního kola skončil na 42. místě. "Takže jsem na olympiádě rád za jednatřicáté místo z patnáctky, ale skiatlon a třicítka jsou zklamání," konstatoval. Uvedl, že podmínky v Číně běžce překvapily. "Byli jsme z toho všichni hodně zaskočení. Mluvilo se o tom dlouho dopředu, ale dokud tady nenastoupíte do ostrýho závodu, nevidíte tempo, kopec, pomalý sníh, mráz a nadmořskou výšku, tak se na to skoro nedá připravit," mínil Fellner.

Podmínky ale označil za férové. "Neskutečně spravedlivé. Tady se člověk moc neschová, kopce jsou dlouhé, a když na to někdo má, ujede," vysvětlil Fellner, proč získal tři zlaté Rus Alexandr Bolšunov a uspěl také Fin Iivo Niskanen. "To jsou kluci s neskutečnou čistou výkonností," dodal.